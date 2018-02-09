Видеомост Киев-Минск-Таллинн-Кишинев-Бишкек: "Электромобили: грядущая революция на авторынке"

В понедельник, 12 февраля, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится видеомост Киев — Минск — Таллинн — Кишинев — Бишкек на тему: "Электромобили: грядущая революция на авторынке".

Украина с 1 января отменила НДС и акцизный сбор на импорт электрокаров, эти изменения в налоговом кодексе будут действовать год. Граждане страны смогут сэкономить при покупке этой машины в 2018 году около 17%. Общий парк электромобилей, которые уже эксплуатируются в Украине, превысил 4 тысячи единиц. При этом за 10 месяцев 2017 года он увеличился на 2,4 тысячи. В январе-ноябре 2017 года украинский бюджет получил более 4 млн долларов от таможенных сборов при импорте электрокаров. По итогам января 2018 года в Украине зарегистрировали 188 электромобилей, что на 19% больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации «Укравтопром». Отмечается, что подержанные электромобили составили 86% от количества зарегистрированных.

Эксперты рынка отмечают, что через три-четыре года Украину ждет автомобильная революция: в страну хлынут электромобили. Европа массово сокращает производство неэкологического автотранспорта, а продажи электрокаров растут. Специалисты полагают, что перелом на авторынке начнется к 2019 году. С появлением инфраструктуры заправок для электрокаров украинцы начнут смелее покупать себе такие авто. Предполагается, что пика эта тенденция достигнет в 2021-2022 годах.

Крупнейшие мировые автомобильные компании начинают массовое производство электромобилей. Как в ближайшие годы изменится мировой и отечественный авторынок? Как быстро электромобили вытеснят традиционные авто? Как обстоят дела в этой сфере у соседей Украины?

Участники видеомоста:

в Киеве: Олег Назаренко, генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД)

в Минске: Владимир Нистюк, исполнительный директор ассоциации "Возобновляемая энергетика", доктор философии МАИТ в области информационных технологий

в Таллинне: Эрмо Контсон, председатель правления фирмы по предоставлению услуг электротакси

в Кишиневе: Николай Некрасов, директор автосалона

в Бишкеке: Арсен Рыспеков, заместитель директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве Кыргызстана

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