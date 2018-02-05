Евростандартизация отечественной молочки. Цена вопроса и риски - пресс-конференция

Во вторник, 6 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Евростандартизация отечественной молочки. Цена вопроса и риски".

С 1 июля 2018 года, в соответствии со стандартами ЕС, на продажу в украинские магазины будут попадать только три сорта молока: экстра-класса, высшего и первого. В связи с этим беспокойство выражают не только крестьяне — из-за несоответствия домашнего молока требованиям ЕС и рисками потерять заработок, но и обычные люди, которые опасаются подорожания молочной продукции. Новый страндарт должен был вступить в силу с 1 января, но министерство решило отложить дату вступления документа в силу на 6 месяцев. Предполагается, что за этот период крестьяне должны "подтянуть" качество молока к стандартам ЕС. В госбюджете заложено 2 млрд гривен на поддержку животноводства, и в Минагрополитике утверждают, что этих денег достаточно, чтобы помочь фермерам перейти на евростандарты. Однако специалисты рынка говорят, что до сих пор не проведена инвентаризация хозяйств, которые нуждаются в госпомощи для перехода на новые стандарты в молочной отрасли. Отсутствует даже приблизительная финансовая оценка средств, необходимых для "европеизации" отечественной молочки.

Украинские перерабатывающие предприятия должны покупать молоко только в специализированных фермерских хозяйствах, где обязаны доить коров по стандартам ЕС: доение должно производиться специальными аппаратами, которые исключают контакт молока с руками или воздухом, продукт необходимо сразу охладить до 4 градусов по Цельсию — это убивает бактерий. По оценкам экспертов, более половины украинских производителей этих требований не выдерживают и попадают в категорию производителей молока второго сорта, из которого в ЕС что-либо производить запрещено. Если проблема запрета молока второго сорта будет решена радикальным способом, то прошлогодний рост цен на молочку окажется лишь "цветочками" к росту на молоко в этом году. Это скажется, прежде всего, в секторе производства сыров, творога и масла, где этот сорт молока используется наиболее активно. Ряд экспертов утверждает, что под угрозой закрытия находится половина предприятий отрасли.

Эксперты пресс-конференции:

Николай Стрижак, гендиректор Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины

Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей

Лариса Старикова, координатор аналитического центра Аграрного Союза Украины

Денис Марчук, эксперт в сфере аграрного бизнеса

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 06 февраля в 13.00

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