Рынок труда. Кто нужен работодателю и как удержать специалистов - пресс-конференция

Во вторник, 30 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Рынок труда. Кто нужен работодателю и как удержать специалистов".

На отечественном рынке труда наблюдается системный отток за границу квалифицированных кадров и молодежи. Стабильно растет количество студентов, которые предпочитают обучение за рубежом: более всего украинской молодежи учится в Польше и Германии. Результаты соцопроса, проведенного компанией Research & Branding Group в июне 2017 года, показали, что наиболее сильны эмигрантские настроения среди молодежи до 30 лет: 53% представителей этой возрастной категории готовы покинуть страну.

Как отмечают эксперты, кадровый голод в Украине уже начался. Особенно это заметно в Западной Украине, традиционно именно из этого региона украинцы выезжают за границу.

Украина ощущает нехватку строителей — сегодня особенно востребованы специалисты, умеющие работать с современными строительными материалам. В сельскохозяйственный секторе — наибольшие проблемы. В этой области критично не хватает трактористов-комбайнеров, агрономов, а также специалистов по технологии защиты растений и хранению зерновых. Нехватку специалистов отмечают в IТ-секторе, строительстве дорог, в сфере продаж критично не хватает менеджеров по продажам и работе с клиентами. При этом, специалисты указывают, что рынок труда в этом году может оживиться за счет роста оборонной промышленности.

Как реформировать профтехобразование, как удержать квалифицированные кадры и молодых специалистов, какова политика работодателей по этой проблеме?

Эксперты пресс-конференции:

Лидия Ткаченко, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины

Виктория Близнюк, завотделом социально-экономических проблем труда Института экономики и прогнозирования НАН Украины

Родион Колышко, директор Института профессиональных квалификаций

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 30 января в 13.00

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