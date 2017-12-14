Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 15 декабря, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели декабря 2017 года.

— Украино-польский диалог: тоннель без света.

— Суды-пересуды. Саакашвили на свободе, Янукович вернулся, судьи решают. По справедливости?

— ГПУ и НАБУ — схватка продолжается.

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Кость Бондаренко, руководитель Фонда "Украинская политика"

Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"

Михаил Павлив, политолог, директор "Фонда гуманитарных стратегий"

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