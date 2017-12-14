наверх
14.12.201717:01
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )47
    В пятницу, 15 декабря, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 15 декабря, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели декабря 2017 года.

    — Украино-польский диалог: тоннель без света.
    — Суды-пересуды. Саакашвили на свободе, Янукович вернулся, судьи решают. По справедливости?
    — ГПУ и НАБУ — схватка продолжается.

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Кость Бондаренко, руководитель Фонда "Украинская политика"

    Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"

    Михаил Павлив, политолог, директор "Фонда гуманитарных стратегий"

    Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
      Пресс-конференция Путина: ключевые заявления
      Президент Польши Анджей Дуда
      Раздор с Польшей: визит Дуды в Украину
      Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники
      Резонанс: суд отпустил Саакашвили на свободу
      Национальный банк Украины
      Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер