Комитет избирателей оценил работу Рады и назвал депутатов-прогульщиков

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Комитет избирателей Украины (КИУ) проанализировал работу депутатов в Верховной Раде и составил рейтинг их законодательной активности, сообщил в понедельник гендиректор КИУ Алексей Кошель.

КИУ — всеукраинская общественная организация, которая отслеживает работу депутатов Рады, а также подготовку к выборам и их проведение.

Согласно результатам проведенного КИУ исследования, главы трех фракций парламента в 2017 году приняли участие в менее 50% голосований по законопроектам в Раде. "Антилидером по этому показателю (голосований в Раде — ред.) является Юрий Бойко (лидер "Оппозиционного блока"), который в 2017 году принял участие в 3% голосований", — сказал Кошель на пресс-конференции "Верховная Рада: итоги 2017 года".

Также, по его словам, в 2017 году мало голосовала в парламенте лидер оппозиционной фракции "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко (21% от общего количества голосований). Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко принимал участие в 39% голосований. При этом лидер политической силы, входящей в коалицию Рады, — фракции "Народный фронт" Максим Бурбак принял участие в 63% голосований, а лидер пропрезидентской коалиционной фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов — в 77%. Также активно голосовал в прошлом году лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк – 64% голосований.

Как заявил гендиректор КИУ, самая высокая посещаемость заседаний Рады в прошлом году была у Бойко, самая низкая — у Березюка и Тимошенко, они пропустили четверть заседаний Рады.

КИУ отмечает, что наиболее активно заседания парламента посещали депутаты от "Блока Петра Порошенко", хуже всего депутаты оппозиционной фракции "Воля народа". В частности, 56 депутатов пропустили 90% голосований, среди них внефракционный депутат, бывший лидер запрещенного в РФ "Правого сектора" Дмитрий Ярош, депутаты от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин, против которого на Украине возбуждено уголовное дело, а также внефракционный депутат Александр Онищенко, покинувший Украину после возбуждения против него уголовного дела.

Президент Украины Петр Порошенко в 2015 году поручил занимавшему в то время пост главы парламента Владимиру Гройсману и председателю Конституционной комиссии страны рассмотреть вопрос о досрочном отзыве депутатов Рады по народной инициативе, в том числе, за прогулы заседаний. Однако эта инициатива не была принята на законодательном уровне. Позже по инициативе спикера Рады Андрея Парубия было принято решение о взысканиях с зарплат депутатов за прогулы заседаний парламента. Кроме того, списки прогульщиков публикуются на официальном сайте Рады.