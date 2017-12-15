В Украине появится новое министерство

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Уже в следующем году в Украине создадут Министерство по делам ветеранов, сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на заместителя председателя Госслужбы ветеранов Вячеслава Марченко.

Начнет свою работу это ведомство не раньше 2019 года. Целью создания такого министерства является объединение всех функций по администрированию социальной защиты всех участников боевых действий в одной структуре.

"Я думаю, что будет процесс инициирован уже в следующем году. Так как все согласны, что нужно: ветераны согласны, министерство профильное согласно, кажется, "наверху" тоже есть понимание. Есть некоторые кадровые вопросы, финансовые вопросы, поэтому ожидаем, что к концу следующего года уже будет запущен процесс создания министерства. С начала 2019 года — запуск", — сказал он.

По его словам, несколько раз проходили обсуждения на уровне Министерства обороны, Министерства социальной политики, в профильных комитетах Верховной Рады, и все согласились о необходимости создания такого ведомства.

"За основу будет взята американская модель работы такого министерства, когда работает принцип "ветеран для ветеранов"… То есть преимущество должны предоставлять при взятии на работу (в это министерство) именно участникам боевых действий", — добавил Марченко.

Напомним, ранее участники боевых действий — ветераны АТО — направили представителям власти открытое обращение.

В обращении ветераны требуют обратить внимание на необходимость расследования "беззакония, произвола и хищения народных средств воюющей Украины, который творится в стенах Фонда социального страхования Украины".