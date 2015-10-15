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    В Киеве суд решает вопрос о месте суда над Александровым и Ерофеевым

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    На судебном заседании присутствуют адвокаты Ерофеева и Александрова, а также представители обвинения, россияне на судебное заседание доставлены не были.
    Россияне Евгений Ерофеев и Александр Александров в зале Голосеевского районного суда Киева.
    Associated Press Sergei Chuzavkov

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (Высший спецсуд) начал заседание по вопросу об определении места суда над россиянами Евгением Ерофеевым и Александром Александровым, задержанными в Украине в мае.

    Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, на судебном заседании присутствуют адвокаты Ерофеева и Александрова, а также представители обвинения, россияне на судебное заседание доставлены не были.

    В Минобороны РФ ранее сообщили, что задержанные — Александр Александров и Евгений Ерофеев — являются гражданами РФ, но на момент задержания они не были действующими военнослужащими Вооруженных сил РФ. Позже суд в Киеве вынес решение об аресте россиян, им были выдвинуты множество обвинений, среди которых терроризм и разжигание военного конфликта. Первое заседание суда в подготовительной части процесса (подготовительное заседание) состоялось в Киеве 29 сентября, после завершения этой части суд приступит к рассмотрению дела россиян по существу.

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