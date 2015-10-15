Эксперт: зарплата контрактников в армии от 5 тыс грн и выше

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Экс-заместитель руководителя АТО Сергей Галушко рассказал, какая сейчас зарплата у контрактников.

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"В зависимости от специальности. Тут шкала определяется специальностью, должностью, где боец находится в данное время и чем он занимается. Скажем так, в районе АТО боец-контрактник получает от 5000 гривен и больше. Вне района АТО эта сумма меньше. Но подчеркну, что мы поставили ориентиры и рано или поздно придем к тому, чтобы уровень базовой зарплаты был приблизительно на уровне новых патрульных полицейских", — отметил эксперт.

Напомним, эксперт Сергей Коваленко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что вопрос финансирования армии стоит по-прежнему остро. По его мнению, в полной мере профинансировать украинских военных не получится даже при условии выделения на это 5% ВВП.

Ранее эксперт Юрий Бутусов эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что реформы в армии намеренно тормозит руководство страны. Он уверен, что власти не намерены что-либо менять в оборонных структурах.