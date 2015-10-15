наверх
10.03.201803:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Эксперт: зарплата контрактников в армии от 5 тыс грн и выше

    (обновлено: )715
    Заместитель начальника управления информационных технологий Минобороны, экс-заместитель руководителя АТО Сергей Галушко рассказал о планах министерства и об изменениях в ведомстве и Вооруженных силах Украины.
    Украинский военный
    Национальная гвардия Украины/Facebook

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Экс-заместитель руководителя АТО Сергей Галушко рассказал, какая сейчас зарплата у контрактников.

    Подробнее читайте в статье: Финансирование Минобороны. Как распределят средства?

    "В зависимости от специальности. Тут шкала определяется специальностью, должностью, где боец находится в данное время и чем он занимается. Скажем так, в районе АТО боец-контрактник получает от 5000 гривен и больше. Вне района АТО эта сумма меньше. Но подчеркну, что мы поставили ориентиры и рано или поздно придем к тому, чтобы уровень базовой зарплаты был приблизительно на уровне новых патрульных полицейских", — отметил эксперт.

    Напомним, эксперт Сергей Коваленко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что вопрос финансирования армии стоит по-прежнему остро. По его мнению, в полной мере профинансировать украинских военных не получится даже при условии выделения на это 5% ВВП.

    Ранее эксперт Юрий Бутусов эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что реформы в армии намеренно тормозит руководство страны. Он уверен, что власти не намерены что-либо менять в оборонных структурах.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине