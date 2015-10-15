Бердянск полностью остался без газоснабжения

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Город Бердянск Запорожской области полностью остался без газоснабжения, сообщает пресс-служба мэрии города.

Согласно сообщению, проблема с газоснабжением возникла после проведения ремонтных работ на магистральном газопроводе.

"ПАО "Запорожгаз" 13 октября проводило регламентные ремонтные работы, из-за которых было прекращено газоснабжение в Бердянск. По словам газовиков, работы были завершены в запланированные сроки. Около 00.00 часов 14 октября подача газа в город была восстановлена. Но так как бердянцы пользовались газом в течение дня, когда проходили ремонтные работы, голубое топливо, закачанное в систему, было использовано полностью. В результате в систему попал воздух. Поэтому газа у населения нет", — сообщила в среду пресс-служба мэрии.

В сообщении также говорится, что работники "Запорожгаза" начали поквартирный и подомовой обход, поскольку подавать газ в дом можно, когда во всех квартирах перекрыты краны перед газовыми приборами.

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"То есть теперь процедура подачи газа займет много времени. Газовики начали работы от входа в город газовой трубы — с микрорайона "Военный городок". Бердянское предприятие газового хозяйства будет усиленно дополнительными бригадами из других регионов области. Но сказать конкретно, когда будет газ у абонентов во всем городе, сейчас никто не может", — добавили в ведомстве.

При этом в мэрии отметили, что в произошедшем можно обвинить и бердянцев, которые продолжали пользоваться газом во время ремонтных работ.

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"Однако вина монополиста в том, что нельзя планировать ремонтные работы, когда на улице уже холодно, и люди включают газовые котлы. Поэтому, власти Бердянска подняли вопрос о привлечении к ответственности виновных в ситуации с отсутствием газа в городе", — заключила пресс-служба.

Напомним, что Украина вошла в отопительный сезон 2015-2016 года с запасами угля, ниже запланированных. В этому году Кабинет министров Украины дал право органам управления на местах самостоятельно принимать решение, когда именно начинать отопительный сезон. Правительство же отвечает за то, чтобы запасов энергоресурсов хватило для прохождения всего отопительного сезона.