МВД: радикалы заняли здание Нацсовета по телерадиовещанию в Киеве

КИЕВ, 19 фев – РИА Новости. Радикально участники протестных акций заняли здание Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на улице Прорезной, возле Майдана Незалежности, передает агентство УНИАН со ссылкой на главное управлении МВД Украины по Киеву.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Протестующие пытались подойти к парламенту Украины. Как сообщает МВД, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадало около 800 человек.