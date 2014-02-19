наверх
10.03.201801:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    МВД: радикалы заняли здание Нацсовета по телерадиовещанию в Киеве

    Тема:

    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

    (обновлено: )9
    Радикально участники протестных акций заняли здание Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на улице Прорезной, возле Майдана Незалежности.
    Ситуация на Майдане после разгона
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 19 фев – РИА Новости. Радикально участники протестных акций заняли здание Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на улице Прорезной, возле Майдана Незалежности, передает агентство УНИАН со ссылкой на главное управлении МВД Украины по Киеву.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Протестующие пытались подойти к парламенту Украины. Как сообщает МВД, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

    В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадало около 800 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине