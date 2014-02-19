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    "Беркут" начал штурм лагеря "Евромайдана" в Киеве

    Тема:

    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

    (обновлено: )9
    Митингующие продолжают поддерживать пламя по периметру Майдана, чтобы не дать "Беркуту" прорваться через баррикады. Началось масштабное столкновение между с правоохранителями.
    Ситуация в Киеве
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев – РИА Новости. Подразделения спецназа "Беркут" начали штурм лагеря "Евромайдана" в центре Киева, сообщает в ночь на среду телеканал espreso.tv.

    Митингующие продолжают поддерживать пламя по периметру Майдана, чтобы не дать "Беркуту" прорваться через баррикады. Началось масштабное столкновение между радикалами и правоохранителями.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров.

    По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.

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