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    У Азарова нет претензий к РФ из-за цены на газ

    Тема:

    Инициатива Киева пересмотреть газовые соглашения с РФ (351)

    (обновлено: )7
    Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что у Украины нет претензий к российской стороне по поводу газовых контрактов 2009 года, но есть претензии к украинским представителям, заключившим в ущерб стране.

    КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что у Украины нет претензий к российской стороне по поводу газовых контрактов 2009 года, но есть претензии к украинским представителям, заключившим в ущерб стране.
     
    "Нам обидно, что цена такая высокая, что нас за что-то наказывают, - пояснил он. - Но претензии у нас - лишь к украинским официальным лицам, которые подписали контракт с нарушением действующего украинского законодательства и нанесли колоссальный ущерб  своей стране", - заявил премьер в телепрограмме "Познер" на Первом канале российского телевидения.

    Глава правительства Украины назвал несправедливым, что Украина покупает российский газ "в два  раза дороже, чем немцы" и рассчитывает, что в этом вопросе "на добрососедские отношения" и понимание того, что "нельзя сроить долгосрочные отношения, используя конъюнктурный момент выгоды".

    "Страдают 46 миллионов жителей Украины. Они свято верили,  что мы с Россией - стратегические партнеры, но как им объяснить, что это так, если вы загоняете нас в угол такими ценами?", - заявил Азаров.

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    Украина закупает газ в России и уже два года ведет с РФ переговоры по снижению цены на топливо, установленную контрактом, который был заключен в 2009 году при посредничестве премьеров обеих стран Юлии Тимошенко и Владимира Путина. Киев считает цену несправедливой, а сами контракты, подписанные в 2009 году, - кабальными. Россия в обмен на пересмотр цены добивается доступа к управлению украинской газотранспортной системой.

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