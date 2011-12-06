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    Суд не стал лишать звания Героев поэтов Стуса и Ивасюка

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    Высший административный суд Украины не удовлетворил иск донецкого адвоката Владимира Оленцевича о лишении звания "Герой Украины" поэтов Василия Стуса и Владимира Ивасюка.

    КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Высший административный суд Украины не удовлетворил иск донецкого адвоката Владимира Оленцевича о лишении звания "Герой Украины" поэтов Василия Стуса и Владимира Ивасюка, сообщает агентство УНИАН.

    Оленцевич подал в суд иски о лишении званий "Герой Украины" Стуса, Ивасюка и руководителя Украинской капеллы бандуристов в США Григория Китастого, мотивируя это отсутствием у них украинского гражданства. Ранее на основании подобной аргументации по иску юриста были лишены ранее звания героев лидеры украинских националистов Степан Бандера и Роман Шухевич.

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    "Получается, что Высший админсуд принял совершенно противоположные решения по совершенно аналогичным вещам", - заявил Оленцевич, признав, что раз решения суда окончательные, "значит, они правильны".

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