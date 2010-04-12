Термин "Великая Отечественная война" вернется в украинские учебники

КИЕВ, 12 апр - РИА Новости, Андрей Лубенский. Термин "Великая Отечественная война" будет возвращен в украинские школьные учебники, откуда его практически изгнала прежняя власть, заменив понятием "Вторая мировая", пообещал министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник.

"В учебники будет возвращен термин Великая Отечественная война. Мы должны прямо говорить о том, что все послевоенное устройство мира и тот универсум, который человечеству обеспечил 65 мирных лет, он построен на признании и почитании результатов великой Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Табачник в понедельник в ходе организованного РИА Новости телемоста "Москва-Минск-Киев-Кишинев", посвященного подготовке к 65-летию Победы.

Он напомнил, что ООН создавали страны, которые "объединило неприятие нацизма и фашизма как тоталитарной человеконенавистнической идеологии".

"Именно поэтому разговор о коллаборационистах неуместен и дик в любой стране цивилизованной Европы. К сожалению, в последнее десятилетие то, что неуместно в цивилизованной Европе, кое-где, в том числе и у нас на Родине, имело место, когда пытались заявить, что пособники нацистов, воевавшие в гитлеровской форме с оружием в руках, они не совсем фашисты и даже совсем не фашисты, а вели какую-то абстрактную борьбу", - сказал Табачник, добавив, что во время Великой Отечественной войны "не было никакой третьей силы, была антигитлеровская коалиция и был гитлеровский рейх, его союзники и сателлиты".

"Мы вернемся к понятной ветеранам, их детям и внукам системе координат, когда ветеранов перестанут психологически травмировать в самый святой их праздник, в День Победы, называя войну Второй мировой и забывая напрочь термин Великая Отечественная. Потому что историки хорошо знают: Великая Отечественная - это важнейшая составляющая часть Второй мировой, но ни по времени, не по участникам она не может быть ей тождественна. Это разные войны и мы говорим сегодня о победе в Великой Отечественной войне", - отметил министр.

"Поэтому ветераны услышат то, что важно для них, но, в первую очередь, важно для их детей, внуков и правнуков", - подчеркнул Табачник.

По его словам, новое руководство Украины начало именно с психологической поддержки ветеранов. "Оргкомитет по подготовке к 65-летию Победы возглавил премьер-министр Украины Николай Азаров, уже проведено два заседания этого комитета, огромная повестка дня. Практически все члены правительства вошли в состав комитета", - отметил министр.

Конечно, только психологической поддержкой дело не ограничится. По словам Табачника, правительство готовит большой комплекс социальных мер. "Все участники боевых действий будут обеспечены жильем и автомобилями в соответствии с законом о социальной защите ветеранов", - сказал он.