Следственная комиссия Рады заявляет о фальсификации отравления Ющенко

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Следственная комиссия Верховной Рады Украины требует от Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины возбудить уголовное дело по факту фальсификации отравления в 2004 году Виктора Ющенко диоксином, пишет украинское инернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу комиссии.

В начале сентября 2004 года во время предвыборной президентской кампании Ющенко почувствовал ухудшение здоровья и был вывезен в Австрию, где в одной из частных клиник было установлено, что в его организме находится диоксин. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту отравления. Ющенко неоднократно заявлял, что ему известны люди, причастные к его отравлению. Он уверен, что яд попал в его организм с пищей 5 сентября 2004 года во время ужина с руководством Службы безопасности Украины под Киевом. Вскоре бывший заместитель главы СБУ Владимир Сацюк, на даче у которого состоялся этот ужин, покинул страну. При этом он категорически отвергает версию о своей причастности к отравлению. Парламентская следственная комиссия по расследованию обстоятельств отравления кандидата в президенты поставило под сомнение официальную версию.

Комиссия требует уволить руководителя следственной группы Генпрокуратуры по расследованию отравления Виктора Ющенко Галину Климович.

Главе комиссии Владимиру Сивковичу поручено лично встретиться с генеральным прокурором Александром Медведько и ознакомить его со всей информацией, которую собрала комиссия за время своей работы, пишет издание.

Кроме того, комиссия требует от Медведько восстановить в должности уволенного начальника отдела по наблюдению за следствием Ларису Чередниченко.

"Чередниченко была официально откомандирована из ГПУ в состав экспертов комиссии, однако уволена через три дня после того, как написала рапорт на имя Медведько, в котором изложила все факты по делу об отравлении Ющенко, которые узнала во время работы в комиссии", - сказано в сообщении пресс-службы.

Комиссия заявляет, что у нее есть достаточно доказательств, "подтверждающих факт манипуляции с экспертизами образцов крови Ющенко".

"Представитель близкого окружения Ющенко в 2004 году Роман Зварыч неоднократно в своих интервью подтверждал, что возил образцы крови Ющенко в США", - сказано в документе.

"Вместе с тем, в комиссии есть документальные доказательства того, что жена президента Екатерина Ющенко во время избирательной кампании 2004 года консультировалась и получала помощь от представителей спецслужб CША", - сказано в сообщении.

Комиссия также отмечает, что в ее распоряжении находится аудиозапись разговора гражданки по имени "Марта" с неким "Романом", разговор велся на английском языке и состоялся в октябре 2004 года. Как ранее сообщала украинская газета "Сегодня", речь шла о транспортировки образцов крови Ющенко из США в Австрию.

Сообщается, что Одесский институт судебных экспертиз при министерстве юстиции Украины сделал официальный вывод, что "голос так называемой "Марты" идентичен голосу жены президента Екатерины Ющенко".

"Имеющиеся в комиссии материалы свидетельствуют о срочной необходимости следственным путем проверить информацию о том, что образцы крови Виктора Ющенко перевозились в США, где обогащались диоксином", - цитирует "Украинская правда" сообщение пресс-службы комиссии.