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    Политика

    Рада отправила в отставку главу МИД Владимира Огрызко

    Тема:

    Кризис власти (675)

    (обновлено: )6
    Уволить Огрызко требовали оппозиционные Компартия и Партия регионов, которые посчитали непрофессиональной позицию МИД в деле о территориальном споре между Украиной и Румынией.

    КИЕВ, 3 мар - РИА Новости. Парламент Украины во вторник отправил в отставку министра иностранных дел Владимира Огрызко - за предложение уволить главу МИД проголосовали 250 депутатов при 226 необходимых голосах.

    Уволить Огрызко требовали оппозиционные Компартия и Партия регионов, которые посчитали непрофессиональной позицию МИД в деле о территориальном споре между Украиной и Румынией.

    В начале февраля Международный суд ООН отказался удовлетворить претензии Украины на расширение ее исключительных экономических зон в Черном море на территориях, богатых углеводородами. Большая часть нефтегазового шельфа отошла к Румынии.

    Отставку Огрызко поддержали фракции Компартии (27 депутатов) и Партии регионов (174 из 175 депутатов), а также 49 представителей фракции Блока Юлии Тимошенко (БЮТ). Перед голосованием лидер фракции БЮТ Иван Кириленко заявил, что фракция приняла решение не поддерживать отставку министра.

    Фракции "Наша Украина - Народная самооборона" (72 депутата) и фракция Блока Литвина (20 депутатов) не голосовали за увольнение Огрызко.

    В Верховной Раде было зарегистрировано два отдельных проекта об отстранении Огрызко от должности министра иностранных дел от Партии регионов и Компартии. В обоих проектах основанием для отставки выдвигались, помимо проигрыш Румынии в споре за шельф вокруг острова Змеиный, ухудшение отношений с Российской Федерацией и сдача национальных интересов в угоду Западу.

    Голосование по первому же проекту, который внес депутат из фракции Партии регионов Василий Киселев, привело к отставке главы украинского МИД.

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