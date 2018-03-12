Сказочная и загадочная Одесса окутана туманом

Из-за перепадов температуры Одесса последние несколько дней окутана туманом. Местные жители публикуют фото погодного явления, которое сделало город на берегу Черного моря сказочным и загадочным.

Плотный туман закрывал здания, даже высотные жилые дома и бизнес-центры. Дымкой были окутаны приморские склоны, берег и пляжи.

На побережье в тумане прогуливались влюбленные парочки, родители с детьми, владельцы домашних животных, которые вывели их на прогулку.

Ранее сообщалось, что сильным туманом окутан Киев, где видимость упала до 500-600 метров.

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