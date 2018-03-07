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    Густой туман парализовал работу одесского аэропорта

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    Горизонтальная видимость в аэропорту Одессы не превышает 250 метров, а вертикальная — около 30, что недостаточно для нормальной посадки. Отменен утренний рейс Turkish Airliners из Стамбула, а еще пять рейсов задерживаются.
    Одесский аэропорт. Архивное фото
    Думская.net

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Густой туман нарушил график работы одесского аэропорта. На данный момент отменен утренний рейс Turkish Airliners из Стамбула, а еще пять рейсов задерживаются, сообщает Думская.

    Горизонтальная видимость не превышает 250 метров, а вертикальная — около 30, что недостаточно для нормальной посадки.

    Кроме того, по данным издания, ситуацию осложняет отсутствие ветра.

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    Задержаны рейсы из Тель-Авива ("Эль Аль"), Борисполя (МАУ), Жулян ("Мотор Сич"), Шарм-эш-Шейха (Азур), Стамбула ("ОнурЭйр").

    В минувшую субботу в порту "Южный" в Одесской области швартующееся судно едва не разбило причал.

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