Густой туман парализовал работу одесского аэропорта

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Густой туман нарушил график работы одесского аэропорта. На данный момент отменен утренний рейс Turkish Airliners из Стамбула, а еще пять рейсов задерживаются, сообщает Думская.

Горизонтальная видимость не превышает 250 метров, а вертикальная — около 30, что недостаточно для нормальной посадки.

Кроме того, по данным издания, ситуацию осложняет отсутствие ветра.

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Задержаны рейсы из Тель-Авива ("Эль Аль"), Борисполя (МАУ), Жулян ("Мотор Сич"), Шарм-эш-Шейха (Азур), Стамбула ("ОнурЭйр").

В минувшую субботу в порту "Южный" в Одесской области швартующееся судно едва не разбило причал.