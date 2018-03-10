В Киеве ожидается сильный туман

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В Киеве ночью и в воскресенье ожидается туман, видимость 200-500 метров.

Об этом со ссылкой на Украинский гидрометцентр сообщает пресс-центр КГГА.

"Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге", — сообщает КГГА.

Ранее сообщалось, что густой туман нарушил график работы одесского аэропорта.