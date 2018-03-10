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    В Киеве ожидается сильный туман

    (обновлено: )10710
    В КГГА попросили водителей во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом.
    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В Киеве ночью и в воскресенье ожидается туман, видимость 200-500 метров.

    Об этом со ссылкой на Украинский гидрометцентр сообщает пресс-центр КГГА.

    "Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге", — сообщает КГГА.

    Ранее сообщалось, что густой туман нарушил график работы одесского аэропорта.

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