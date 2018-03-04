Сказочные фото со всего мира: редакторы Instagram выбрали лучшие кадры

Американский дизайнер Кайл Хьюбер увидел эту футболку и сразу понял, что она идеально подходит для снимка на фоне моря. «Я часто ее надевал, ждал шанса снять этот кадр, но все никак не удавалось, — рассказывает он. — В начале этой недели путешествовал по Пуэрто-Рико и наконец реализовал свою фантазию на самом красивом пляже из всех, где я был в своей жизни».

Фото instagram.com/asenseofhuber/