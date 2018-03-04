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    Фотоленты

    Сказочные фото со всего мира: редакторы Instagram выбрали лучшие кадры

    (обновлено: )75
    Американский дизайнер Кайл Хьюбер увидел эту футболку и сразу понял, что она идеально подходит для снимка на фоне моря
    Шведский фотограф Симон Керола начал 2018 год с прогулки по заснеженному лесу
    Японские кошки Мамбо и Танго
    Фотограф из России Натали Герц сфотографировала парочку в электричке
    Измененная перспектива — один из самых старых трюков в арсенале фотографов и кинематографистов
    Грандиозный карнавал в Рио-де-Жанейро
    Сказочный кадр с женщиной в традиционной одежде и оленем снят в японской префектуре Нара
    Тренировка регбистов
    Загадочное дерево похоже на Мона Лизу
    Джулия Кремонез объехала всю Европу с кошкой по кличке Маомей
    Американский дизайнер Кайл Хьюбер увидел эту футболку и сразу понял, что она идеально подходит для снимка на фоне моря
    Американский дизайнер Кайл Хьюбер увидел эту футболку и сразу понял, что она идеально подходит для снимка на фоне моря. «Я часто ее надевал, ждал шанса снять этот кадр, но все никак не удавалось, — рассказывает он. — В начале этой недели путешествовал по Пуэрто-Рико и наконец реализовал свою фантазию на самом красивом пляже из всех, где я был в своей жизни».
    Фото instagram.com/asenseofhuber/
    Шведский фотограф Симон Керола начал 2018 год с прогулки по заснеженному лесу
    Шведский фотограф Симон Керола начал 2018 год с прогулки по заснеженному лесу. «Покрывающий все вокруг слой чистой белизны ослепляет, — говорит он. — Мне всегда кажется, что, если я буду держать глаза открытыми, получится примерно как на этом снимке.
    Фото instagram.com/johnnykeethon/
    Японские кошки Мамбо и Танго
    Одну из кошек зовут Мамбо, другую — Танго. Они живут в Японии и всегда ужасно недовольны. Сварливое выражение не сходит с мордочек всех кошек этой породы, но у Мамбо и Танго для него есть повод: хозяин обожает наряжать их в нелепые костюмы и фотографировать для Instagram. Кому такое понравится? Глупые шапки — еще не худший вариант. «По крайней мере, они греют, верно?» — комментирует автор фотографии.
    Фото instagram.com/mambo926/
    Фотограф из России Натали Герц сфотографировала парочку в электричке
    Накануне Дня всех влюбленных интерьерный фотограф из России Натали Герц сфотографировала парочку в электричке. «Что самое трогательное — они оба рыжие!» — подписала она снимок.
    Фото instagram.com/nathalie.gertz/
    Измененная перспектива — один из самых старых трюков в арсенале фотографов и кинематографистов
    Измененная перспектива — один из самых старых трюков в арсенале фотографов и кинематографистов. В действительности «великан» ближе к камере, поэтому кажется больше. Разыграть эту сценку сингапурскому фотографу Ялику Юсману помогали его многочисленные друзья: они изобразили напуганных «лилипутов».
    Фото instagram.com/_yafiqyusman_/
    Грандиозный карнавал в Рио-де-Жанейро
    Февраль — время грандиозного карнавала в Рио-де-Жанейро. «Я люблю карнавал. Его трудно не любить, — говорит бразильский дизайнер одежды Алексия Хенч. — Это празднование радости. С таким размахом не веселятся больше нигде в мире. Вся страна бросает работу и отправляется на вечеринку. Это безумие какое-то».
    Фото instagram.com/gabmendss/
    Сказочный кадр с женщиной в традиционной одежде и оленем снят в японской префектуре Нара
    Сказочный кадр с женщиной в традиционной одежде и оленем снят в японской префектуре Нара. По данным ЮНЕСКО, в тех местах больше памятников всемирного наследия, чем в любом другом регионе Японии.
    Фото instagram.com/akamisokatsu/
    Тренировка регбистов
    Это не хаос, а тренировка регбистов. «Во время разминки игроки плавают вокруг довольно беспорядочно, — объясняет автор снимка, австрийский фотограф Марко Местрович. — Я хотел подобраться как можно ближе к центру активности».
    Фото instagram.com/markomestrovic/
    Загадочное дерево похоже на Мона Лизу
    Если приложить к дереву глаза Моны Лизы, его «улыбка» получится почти такой же загадочной, как у оригинала. «Думаю, да Винчи бы понравилось, — отмечает Катерина Хмыльнина из Швеции, сделавшая это фото. — Он же так уважал природу. Именно в ней многие художники черпают вдохновение».
    Фото instagram.com/grin_land/
    Джулия Кремонез объехала всю Европу с кошкой по кличке Маомей
    Джулия Кремонез объехала всю Европу с кошкой по кличке Маомей. Вместе они побывали в Париже, Лозанне, Барселоне, Лондоне, Цюрихе, Турине, Лионе и Брюсселе. В дороге кошка сидит в рюкзаке или бежит рядом с хозяйкой на поводке. «Я сняла миллионы фото, но это один из самых смешных, потому что Маомей решила понюхать телефон», — говорит Джулия.
    Фото www.instagram.com/maomay__/

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    Американский дизайнер Кайл Хьюбер увидел эту футболку и сразу понял, что она идеально подходит для снимка на фоне моря. «Я часто ее надевал, ждал шанса снять этот кадр, но все никак не удавалось, — рассказывает он. — В начале этой недели путешествовал по Пуэрто-Рико и наконец реализовал свою фантазию на самом красивом пляже из всех, где я был в своей жизни».

    Каждый месяц редакторы Instagram отбирают самые интересные снимки, сделанные пользователями социальной сети.

    В минувшем месяце их заинтересовал карнавал в Рио-де-Жанейро, кот-путешественник, который объехал в рюкзаке всю Европу, рыжая парочка из России и улыбающееся дерево из Швеции.

    Смотрите также: Транспорт будущего. Появились снимки интерьера капсулы Hyperloop

    Отдельного внимания заслуживает снимок американского дизайнера в голубой футболку на фоне морской воды в Пуэрто-Рико.

    Ранее среди пользователей Instagram появился новый тренд. Они публиковали фотографии с полотенцем на голове, при чем не только после принятия ванны.

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