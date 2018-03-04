Сказочные фото со всего мира: редакторы Instagram выбрали лучшие кадры

Каждый месяц редакторы Instagram отбирают самые интересные снимки, сделанные пользователями социальной сети.
В минувшем месяце их заинтересовал карнавал в Рио-де-Жанейро, кот-путешественник, который объехал в рюкзаке всю Европу, рыжая парочка из России и улыбающееся дерево из Швеции.
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Отдельного внимания заслуживает снимок американского дизайнера в голубой футболку на фоне морской воды в Пуэрто-Рико.
Ранее среди пользователей Instagram появился новый тренд. Они публиковали фотографии с полотенцем на голове, при чем не только после принятия ванны.
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