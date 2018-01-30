Встречайте новую Instagram-звезду! Свинка Чу и щенячий патруль

Любимыми домашними животными могут быть не только собаки или коты, но и весьма упитанная хрюшка.

Свинка по кличке Чу даже завела страницу в Instagram и активно покоряет интернет-пространство. На момент публикации фотоленты число подписчиков превысило 50 тысяч.

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По данным СМИ, свинья была спасена девушкой Шелби Медере из фермы. Она прекрасно уживается с пятью собаками и даже переняла много собачьих привычек.

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