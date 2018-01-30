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    Фотоленты

    Встречайте новую Instagram-звезду! Свинка Чу и щенячий патруль

    (обновлено: )208
    Свинка Чу
    Свинка Чу
    Свинка Чу
    Свинка Чу
    Свинка Чу
    Свинка Чу
    Свинка Чу
    Свинка Чу
    Свинка Чу
    Свинка Чу
    Свинка Чу
    Свинка Чу
    Свинка Чу
    Свинка Чу
    Свинка Чу
    Свинка Чу
    instagram.com/piggypoo_and_crew
    Свинка Чу
    instagram.com/piggypoo_and_crew
    Свинка Чу
    instagram.com/piggypoo_and_crew
    Свинка Чу
    instagram.com/piggypoo_and_crew
    Свинка Чу
    instagram.com/piggypoo_and_crew
    Свинка Чу
    instagram.com/piggypoo_and_crew
    Свинка Чу
    instagram.com/piggypoo_and_crew
    Свинка Чу
    instagram.com/piggypoo_and_crew
    Свинка Чу
    instagram.com/piggypoo_and_crew
    Свинка Чу
    instagram.com/piggypoo_and_crew
    Свинка Чу
    instagram.com/piggypoo_and_crew
    Свинка Чу
    instagram.com/piggypoo_and_crew
    Свинка Чу
    instagram.com/piggypoo_and_crew
    Свинка Чу
    instagram.com/piggypoo_and_crew
    Свинка Чу
    instagram.com/piggypoo_and_crew

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    Любимыми домашними животными могут быть не только собаки или коты, но и весьма упитанная хрюшка. 

    Свинка по кличке Чу даже завела страницу в Instagram и активно покоряет интернет-пространство. На момент публикации фотоленты число подписчиков превысило 50 тысяч.

    Смотрите также: Красавица из Днепра поражает поклонников cвоими формами

    По данным СМИ, свинья была спасена девушкой Шелби Медере из фермы. Она прекрасно уживается с пятью собаками и даже переняла много собачьих привычек. 

    Лучшие фото новой звезды — в подборке РИА Новости Украина.

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