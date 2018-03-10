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    Пуэрто-Рико

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Клип Despacito установил новый рекорд Youtube
    07:52 13.10.2017
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    Один из исполнителей хита Луис Фонси сообщил, что клип набрал более 4 миллиардов просмотров. Он также призвал своих подписчиков участвовать в благотворительной акции в помощь пострадавшим от ураганов.
    Трамп в Пуэрто-Рико
    Трамп в Пуэрто-Рико: раздал продукты, раскидал полотенца 
    09:00 04.10.2017
    212
    Президент США Дональд Трамп, посетивший во вторник Пуэрто-Рико, лично раздал пострадавшим от урагана посылки с продовольствием, а затем бросил в толпу несколько рулонов бумажных полотенец.
    Последствия урагана Мария
    Число жертв урагана "Мария" в Пуэрто-Рико существенно возросло
    03:54 04.10.2017
    102
    По данным губернатора Пуэрто-Рико Рикардо Росселло, ураган "Мария" нанес острову ущерб в размере 90 миллиардов долларов.
    Последствия урагана Мария и порыва дамбы в Пуэрто-Рико
    В Пуэрто-Рико обрушилась дамба, власти проводят масштабную эвакуацию
    05:57 23.09.2017
    680
    Во многих местах эвакуация затруднена в связи с разрушенной инфраструктурой после недавнего урагана "Мария", в результате которого на острове погибли 12 человек.
    Последствия урагана Мария
    Ураган "Мария". Число погибших в Пуэрто-Рико возросло - СМИ
    09:46 22.09.2017
    165
    Сообщается, что в муниципалитете Тоа Бахат удалось спасти 4 тысяч человек. Всего в результате урагана "Мария" погибли 12 человек.
    Последствия урагана Мария
    Ураган "Мария" разрушил то, что осталось после "Ирмы" 
    14:14 21.09.2017
    1309
    Пуэрто-Рико погрузился во тьму из-за "Марии". Пришедший на остров ураган срывал крыши домов, валил деревья и раскидывал фрагменты строений по пляжу и дорогам.
    Ураган Мария в Атлантическом океане
    Со скоростью в 280 км/ч. Ураган "Мария" надвигается на Пуэрто-Рико
    08:16 20.09.2017
    772
    Ураган сейчас находится в 255 километрах к юго-востоку от Сан-Хуана на Пуэрто-Рико, скорость ветра достигает 280 километров в час. Урагану присвоена наивысшая пятая категория по шкале Саффира-Симпсона.
    Последствия урагана Ирма на Синт-Маартен Голландской части острова Сен-Мартен в Карибском море
    Очевидица урагана "Ирма" сообщила об ужасных последствиях
    05:53 10.09.2017
    741В Украину движется смертельный ураган
    По словам жительницы Пуэрто-Рико Марии Кузины, три миллиона человек остались без воды, 1,5 миллиона без электричества, "ни того ни другого нет со вторника".
    Кадр из клипа Despacito
    Мировой рекорд: песню "Despacito" прослушали 4,6 млрд раз
    19:05 19.07.2017
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    Песню за шесть месяцев после релиза прослушали 4,6 млрд раз. Хит обогнал композицию Джастина Бибера "Sorry", ранее удерживавшую рекорд - 4,3 млрд прослушиваний.
    Флаг Пуэрто-Рико
    Жители Пуэрто-Рико на референдуме проголосовали за вхождение в состав США
    05:22 12.06.2017
    586
    Согласно результатам плебисцита, более 97% голосовавших высказались за присоединение к США, 1,5% высказались за статус свободно ассоциированной территории и лишь 1,32% захотели сохранить действующий статус.
    Флаг Пуэрто-Рико
    В Пуэрто-Рико закроют почти 200 школ из-за экономического кризиса
    02:48 06.05.2017
    36
    Общая сумма госдолга страны оценивается в 70 миллиардов долларов. Всего в Пуэрто-Рико работают 1292 государственные школы, в которых обучаются порядка 365 тысяч учеников.
    Наталия Яресько. Архивное фото
    Яресько после Украины направили "спасать" Пуэрто-Рико
    04:42 24.03.2017
    2015
    Наталия Яресько уверена, что работа в должности министра финансов помогла Украине выйти из финансового кризиса и вернуть стабильность. Теперь она попробует применить свой украинский в Пуэрто-Рико.
    Участницы конкурса Мисс Мира - 2016
    "Мисс мира - 2016": красавицы со всего света на грандиозном шоу 
    15:26 19.12.2016
    475
    В воскресенье в США состоялось грандиозное шоу и конкурс красоты "Мисс мира – 2016", в котором одержала победу представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле.
    Представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле стала обладательницей титула Мисс мира – 2016
    Представительница Пуэрто-Рико стала "Мисс мира - 2016"
    04:40 19.12.2016
    435
    В пятерку финалистов, помимо представительницы Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле, вошли также девушки из Кении, Индонезии, Доминиканской республики и Филиппин.
    Пожар на пароме
    Более 500 человек спасены с горящего круизного судна у берегов Пуэрто-Рико
    18:43 17.08.2016
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    Сообщается, что круизное судно Caribbean Fantasy загорелось на рейде пуэрториканской столицы Сан-Хуан. Судно удалось пришвартовать в порту, на нем остаются около 50 человек.
    Борьба с вирусом Зика
    Режим ЧП введен в Пуэрто-Рико из-за распространения вируса Зика
    01:49 13.08.2016
    80Вспышка вируса Зика
    Как сообщается, "нынешнее распространение (вируса) Зика несет существенную угрозу здоровью населения района, что касается беременных женщин и детей Содружества (Пуэрто-Рико), рожденных у зараженных вирусом женщин".
    Кандидат в президенты США сенатор-республиканец Марко Рубио
    Рубио выиграл праймериз в Пуэрто-Рико – СМИ
    00:36 07.03.2016
    132Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Для выходца из семьи кубинских эмигрантов Марка Рубио победа в Пуэрто-Рико стала лишь второй за время праймериз. Ранее он выиграл праймериз в Миннесоте.
    Старт продаж новых iPhone в десяти странах
    В десяти странах начались продажи новых iPhone 
    23:26 25.09.2015
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    Продажи новых смартфонов Apple начались в США, Великобритании, Австралии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Японии, Новой Зеландии, Пуэрто-Рико и Сингапуре.
    Легкомоторный самолет Skyleader 600
    Самолет FedEx разбился в Карибском море
    05:14 31.10.2014
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    Один пилот погиб, второй пропал без вести. Самолет принадлежал компании Skyway Enterprises и совершал рейсы по контракту с FedEx - мировым гигантом по оказанию почтовых и курьерских услуг.
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