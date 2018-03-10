Ураган сейчас находится в 255 километрах к юго-востоку от Сан-Хуана на Пуэрто-Рико, скорость ветра достигает 280 километров в час. Урагану присвоена наивысшая пятая категория по шкале Саффира-Симпсона.
Согласно результатам плебисцита, более 97% голосовавших высказались за присоединение к США, 1,5% высказались за статус свободно ассоциированной территории и лишь 1,32% захотели сохранить действующий статус.
Как сообщается, "нынешнее распространение (вируса) Зика несет существенную угрозу здоровью населения района, что касается беременных женщин и детей Содружества (Пуэрто-Рико), рожденных у зараженных вирусом женщин".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".