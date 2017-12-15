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16.12.201704:27
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    Фотоленты

    Звезда Instagram в 3 года: игрушечный дом за $5 тыс и своя марка одежды

    (обновлено: )128
    3-летняя звезда Instagram
    3-летняя звезда Instagram
    3-летняя звезда Instagram
    3-летняя звезда Instagram
    3-летняя звезда Instagram
    3-летняя звезда Instagram
    3-летняя звезда Instagram
    3-летняя звезда Instagram
    3-летняя звезда Instagram
    3-летняя звезда Instagram
    3-летняя звезда Instagram
    3-летняя звезда Instagram
    3-летняя звезда Instagram
    3-летняя звезда Instagram
    3-летняя звезда Instagram
    3-летняя звезда Instagram
    instagram.com/milliebellediamond
    3-летняя звезда Instagram
    instagram.com/milliebellediamond
    3-летняя звезда Instagram
    instagram.com/milliebellediamond
    3-летняя звезда Instagram
    instagram.com/milliebellediamond
    3-летняя звезда Instagram
    instagram.com/milliebellediamond
    3-летняя звезда Instagram
    instagram.com/milliebellediamond
    3-летняя звезда Instagram
    instagram.com/milliebellediamond
    3-летняя звезда Instagram
    instagram.com/milliebellediamond
    3-летняя звезда Instagram
    instagram.com/milliebellediamond
    3-летняя звезда Instagram
    instagram.com/milliebellediamond
    3-летняя звезда Instagram
    instagram.com/milliebellediamond
    3-летняя звезда Instagram
    instagram.com/milliebellediamond
    3-летняя звезда Instagram
    instagram.com/milliebellediamond
    3-летняя звезда Instagram
    instagram.com/milliebellediamond
    3-летняя звезда Instagram
    instagram.com/milliebellediamond

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    Трехлетняя Милли-Белль Даймонд из Австралии уже сумела стать звездой Instagram. Число подписчиков уже превысило 150 тысяч человек.

    Юная жительница Квинсленда с радостью показывает свой маленький дворец. По словам мамы девочки, Шаи Фокс, строительство домика заняло три месяца: "Я увидела этот потрясающий домик в стиле Хэмптонс в Америке, но он стоил 20 000 долларов".

    В миниатюрном доме Милли-Белль есть 50-дюймовый телевизор, туалетный столик, хрустальная люстра. В скором времени будет установлен еще и кондиционер. Возле дома расположен розарий.

    Также у Милли-Белль есть роскошный гардероб, а также собственная марка детской одежды MBD The label.

    Мама зарегистрировала Милли-Белль в Instagram, когда малышке было всего 2 месяца. Шая фотографировала дочку и выкладывала снимки в сеть, и вскоре девочка стала настоящей звездой. 

    Смотрите также: Удивительная доброта. Усыновившая лисенка колли поразила сеть

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