Звезда Instagram в 3 года: игрушечный дом за $5 тыс и своя марка одежды

Трехлетняя Милли-Белль Даймонд из Австралии уже сумела стать звездой Instagram. Число подписчиков уже превысило 150 тысяч человек.

Юная жительница Квинсленда с радостью показывает свой маленький дворец. По словам мамы девочки, Шаи Фокс, строительство домика заняло три месяца: "Я увидела этот потрясающий домик в стиле Хэмптонс в Америке, но он стоил 20 000 долларов".

В миниатюрном доме Милли-Белль есть 50-дюймовый телевизор, туалетный столик, хрустальная люстра. В скором времени будет установлен еще и кондиционер. Возле дома расположен розарий.

Также у Милли-Белль есть роскошный гардероб, а также собственная марка детской одежды MBD The label.

Мама зарегистрировала Милли-Белль в Instagram, когда малышке было всего 2 месяца. Шая фотографировала дочку и выкладывала снимки в сеть, и вскоре девочка стала настоящей звездой.

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