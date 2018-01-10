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10.01.201816:45
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    Фотоленты

    Как "челноки" остановили движение на границе с Польшей

    (обновлено: )35430
    Блокировка КПП на границе
    Блокировка КПП на границе
    Блокировка КПП на границе
    Блокировка КПП на границе
    Блокировка КПП на границе
    Блокировка КПП на границе
    Блокировка КПП на границе
    Блокировка КПП на границе
    Блокировка КПП на границе
    facebook.com/igor.zinkevych
    Блокировка КПП на границе
    facebook.com/igor.zinkevych
    Блокировка КПП на границе
    facebook.com/igor.zinkevych
    Блокировка КПП на границе
    facebook.com/igor.zinkevych
    Блокировка КПП на границе
    facebook.com/igor.zinkevych
    Блокировка КПП на границе
    facebook.com/igor.zinkevych
    Блокировка КПП на границе
    facebook.com/igor.zinkevych
    Блокировка КПП на границе
    facebook.com/igor.zinkevych

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    Утром 10 января сразу на нескольких КПП на границе Украины и Польши начались акции протеста. Участники митингов перекрыли движение в направлении пунктов пропуска "Шегины" и "Рава-Руская", они без остановки пересекали проезжую часть по пешеходному переходу, мешая автомобильному движению.

    Позднее акции прошли на КПП "Ягодин" и "Краковец".

    Протестующие добиваются отмены поправок в Налоговый кодекс Украины, которые практически убивают челночную приграничную торговлю.

    Ранее Верховная Рада ограничила ввоз товаров в багаже для тех, кто часто пересекает границу. Согласно изменениям в Налоговый кодекс, теперь украинцы могут провозить товары общей стоимостью до 500 евро и весом до 50 кг при условии, что отсутствовали в стране более 24 часов и въезжают в Украину не чаще, чем раз в 72 часа.

    Смотрите также: Рука застряла в стиралке: украинка стала инвалидом на заработках в Польше

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