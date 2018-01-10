Как "челноки" остановили движение на границе с Польшей

Утром 10 января сразу на нескольких КПП на границе Украины и Польши начались акции протеста. Участники митингов перекрыли движение в направлении пунктов пропуска "Шегины" и "Рава-Руская", они без остановки пересекали проезжую часть по пешеходному переходу, мешая автомобильному движению.

Позднее акции прошли на КПП "Ягодин" и "Краковец".

Протестующие добиваются отмены поправок в Налоговый кодекс Украины, которые практически убивают челночную приграничную торговлю.

Ранее Верховная Рада ограничила ввоз товаров в багаже для тех, кто часто пересекает границу. Согласно изменениям в Налоговый кодекс, теперь украинцы могут провозить товары общей стоимостью до 500 евро и весом до 50 кг при условии, что отсутствовали в стране более 24 часов и въезжают в Украину не чаще, чем раз в 72 часа.

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