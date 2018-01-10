Митингующие заблокировали третий пункт пропуска на границе с Польшей

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Митингующие ограничили движение в сторону еще одного пункта пропуска на границе Украины с Польшей в Волынской области, сообщило в среду областное управление полиции на своем сайте.

Ранее митингующие перекрыли дорогу к двум пунктам пропуска на украинско-польской границе в Львовской области — "Шегини — Медика" и "Рава-Русская — Гребенне". Они выступают против изменений в Налоговый кодекс Украины.

"На автодороге неподалеку с международным автомобильным пунктом пропуска "Ягодин" началась акция протеста. Ее цель – выражение недовольства внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно установления новых таможенных правил на ввоз товаров в Украину", — сообщила полиция Волынской области.

По данным правоохранителей, участники протеста частично ограничили движение транспорта на международной трассе Киев-Ковель-Ягодин, в акции принимают участие 70 человек. К охране правопорядка привлечены более 40 полицейских.

Изменения в Налоговый кодекс предусматривают, что без пошлины на Украину можно ввозить товары в ручном или сопровождаемом багаже суммой до 150 евро (в аэропортах — до тысячи евро) и весом до 50 килограмм. Однако эти нормы будут действовать для тех, кто отсутствовал на Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.