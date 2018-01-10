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    Общество

    Митингующие заблокировали третий пункт пропуска на границе с Польшей

    (обновлено: )49940
    Участники акции протеста выступают против изменений в Налоговый кодекс относительно установления новых таможенных правил на ввоз товаров в Украину.
    Митингующие ограничили движение в сторону еще одного пункта пропуска на границе Украины с Польшей
    zaxid.net

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Митингующие ограничили движение в сторону еще одного пункта пропуска на границе Украины с Польшей в Волынской области, сообщило в среду областное управление полиции на своем сайте.

    Олег Ярошевич
    gs.fm
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    Ранее митингующие перекрыли дорогу к двум пунктам пропуска на украинско-польской границе в Львовской области — "Шегини — Медика" и "Рава-Русская — Гребенне". Они выступают против изменений в Налоговый кодекс Украины.

    "На автодороге неподалеку с международным автомобильным пунктом пропуска "Ягодин" началась акция протеста. Ее цель – выражение недовольства внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно установления новых таможенных правил на ввоз товаров в Украину", — сообщила полиция Волынской области.

    По данным правоохранителей, участники протеста частично ограничили движение транспорта на международной трассе Киев-Ковель-Ягодин, в акции принимают участие 70 человек. К охране правопорядка привлечены более 40 полицейских.

    Изменения в Налоговый кодекс предусматривают, что без пошлины на Украину можно ввозить товары в ручном или сопровождаемом багаже суммой до 150 евро (в аэропортах — до тысячи евро) и весом до 50 килограмм. Однако эти нормы будут действовать для тех, кто отсутствовал на Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.

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