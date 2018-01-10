Митингующие заблокировали четвертый пункт пропуска на границе с Польшей

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Митингующие перекрыли дорогу к четвертому пункту пропуска на границе Украины с Польшей на западе страны — автомобильному пункту "Краковец", сообщил в среду депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Ранее митингующие перекрыли дорогу к двум пунктам пропуска на украинско-польской границе в Львовской области — "Шегини — Медика" и "Рава-Русская — Гребенне". Также они ограничили движение в сторону пункта пропуска на границе двух стран в Волынской области "Ягодин". Митингующие выступают против изменений в Налоговый кодекс Украины.

"На расстоянии 11 километров от "Краковец" на автодороге "Краковец-Львов" в районе села Роснивка Яворовского района группой лиц в количестве 30-40 человек осуществляется перекрытие движения транспортных средств", — написал депутат в Facebook. По его словам, митингующие непрерывно ходят по пешеходному переходу, но пропускают людей с детьми и рейсовые автобусы.

Тем временем в пресс-службе Патрульной полиции во Львовской области сообщили, что акция возле пункта пропуска "Шегини — Медика" на польской границе прекращена. "Движение возобновили, митингующие разошлись", — говорится в сообщении.

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Изменения в Налоговый кодекс предусматривают, что без пошлины в Украину можно ввозить товары в ручном или сопровождаемом багаже суммой до 150 евро (в аэропортах — до тысячи евро) и весом до 50 килограммов. Однако эти нормы будут действовать для тех, кто отсутствовал в Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.