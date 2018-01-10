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    Общество

    На границе с Польшей начались акции протеста из-за изменения таможенных правил

    (обновлено: )1010111
    На КПП "Шегины" и КПП "Рава-Руская" более сотни людей ходят по пешеходным переходам, блокируя движение в направлении границы с Польшей. Они возмущены изменениями в Налоговом кодексе.
    Акция протеста возле КПП Рава-Руская на границе с Польшей
    Фото Игоря Зинкевича

    КИЕВ, 10 янв - РИА Новости Украина. Во Львовской области на границе с Польшой у КПП "Шегины" и КПП "Рава-Руская" утром 10 января проходят акции протеста.

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    Жители приграничных районов протестуют против изменения таможенных правил, которые "убивают" приграничную челночную торговлю.

    Фото Игоря Зинкевича
    Акция протеста на границе с Польшей возле КПП "Шегины"

    "Это мирная акция протеста. Люди пропускают автомобили и туда, и обратно. Люди ходят по пешеходному переходу и каждые 13 минут будут пропускать машины. Ориентировочно сейчас здесь сто человек, но они постоянно присоединяются. Мне известно, что на Волыни также планируют акции", - цитирует "Львовская газета" слова одного из инициаторов акции в Раве-Русской Виктор Пехник.

    Ранее Верховная Рада ограничила ввоз товаров в багаже для тех, кто часто пересекает границу. Согласно изменениям в Налоговый кодекс, теперь украинцы могут провозить товары общей стоимостью до 500 евро и весом до 50 кг при условии, что отсутствовали в стране более 24 часов и въезжают в Украину не чаще, чем раз в 72 часа.

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    Если же этих временных промежутков не соблюдены - ввезти товары можно будет на сумму до 50 евро. При въезде в страну авиатранспортом ограничение составляет 1000 евро.

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