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    Рука застряла в стиралке: украинка стала инвалидом на заработках в Польше

    (обновлено: )22811
    Жительница Волыни Алена Романенко осталась инвалидом после того, как в прачечной в Познани, где она работала, ей затянуло руку в стиральную машину.
    Видео пользователя Youtube Андрея Романенко

    Жительница Волыни Алена Романенко рассказала шокирующий случай, произошедший с ней во время заработков в Польше. В декабре 2017 года в Познани она потеряла руку при несчастном случае на производстве.

    Оказалось, что руку Романенко затянуло в стиральную машину в прачечной, где она работала. Приехавшие медики и спасатели не сразу смогли вытащить конечность из-за того, что хозяин предприятия протестовал против разрезания стиралки.

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    "Приехала скорая, начали мне сразу колоть обезболивающие, но они не помогали. Боль была просто ужасной. И когда спасатели хотели резать машину, владелец прачечной сказал, что этого категорически нельзя делать. А спасатели сказали, как можно этого человека спасти?", — рассказала Романенко подробности происшествия в видео, которое опубликовал ее муж.

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