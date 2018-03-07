В Киеве прямо в киоске зарезали работника - СМИ

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Киеве мужчина убил мастера по ремонту обуви, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Убийство в Киев на пр-т Победы, 66: лицо кавказской национальности нанес смертельный удар ножом мастеру по ремонту обуви", — отмечается в сообщении.

Скриншот поста в Facebook

Предварительно, в киоске "Ремонт обуви" между мужчинами произошел конфликт. В результате чего, один из них нанес другому удар ножом.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. На данный момент обстоятельства выясняются.