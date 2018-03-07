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    Киев

    В Киеве прямо в киоске зарезали работника - СМИ

    (обновлено: )88103
    Согласно данным информационного источника, мужчине нанесли удар ножом, который стал смертельным. Данных от правоохранительных органов пока не поступало.
    Убийство мужчины в Киеве
    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Киеве мужчина убил мастера по ремонту обуви, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

    "Убийство в Киев на пр-т Победы, 66: лицо кавказской национальности нанес смертельный удар ножом мастеру по ремонту обуви", — отмечается в сообщении.

    Скриншот поста в Facebook

    Предварительно, в киоске "Ремонт обуви" между мужчинами произошел конфликт. В результате чего, один из них нанес другому удар ножом.

    От полученных травм пострадавший скончался на месте. На данный момент обстоятельства выясняются.

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