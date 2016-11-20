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    Полиция подтвердила, что ночью в Киеве мужчина избил патрульную

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    По данным полиции, патрульную госпитализировали в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, ушиб плеча и бедра. В больнице ей оказали необходимую помощь, сейчас ее состояние удовлетворительное.
    Ночью в Киеве на Большой Васильковской пьяный прохожий ударил патрульную полицейскую
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Спикер киевской Нацполиции Оксана Блищик в Facebook подтвердила, что ночью в Киеве на Большой Васильковской пьяный прохожий ударил патрульную полицейскую.

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    "Ночью патрульные оформляли ДТП без пострадавших на Большой Васильковской. На дорогу вышла компания мужчин. Патрульная попросила их освободить проезжую часть дороги. Возник конфликт. В результате один из мужчин ударил ее", — пишет Блищик.

    Патрульной стало плохо, ее госпитализировали в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, ушиб плеча и бедра.

    В больнице ей оказали необходимую помощь, сейчас ее состояние удовлетворительное.

    Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. "Это киевлянин 1981 г. р. Сейчас он общается с правоохранителями Голосеевского района", — сообщил Блищик.

    Начато уголовное производство по ст. 345 ("Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

    Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Киеве на Васильковский во время оформления ДТП пьяные прохожие избили девушку-полицейскую.

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