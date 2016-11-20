Полиция подтвердила, что ночью в Киеве мужчина избил патрульную

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Спикер киевской Нацполиции Оксана Блищик в Facebook подтвердила, что ночью в Киеве на Большой Васильковской пьяный прохожий ударил патрульную полицейскую.

"Ночью патрульные оформляли ДТП без пострадавших на Большой Васильковской. На дорогу вышла компания мужчин. Патрульная попросила их освободить проезжую часть дороги. Возник конфликт. В результате один из мужчин ударил ее", — пишет Блищик.

Патрульной стало плохо, ее госпитализировали в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, ушиб плеча и бедра.

В больнице ей оказали необходимую помощь, сейчас ее состояние удовлетворительное.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. "Это киевлянин 1981 г. р. Сейчас он общается с правоохранителями Голосеевского района", — сообщил Блищик.

Начато уголовное производство по ст. 345 ("Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Киеве на Васильковский во время оформления ДТП пьяные прохожие избили девушку-полицейскую.