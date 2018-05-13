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    Интервью

    Проект 4G себя не окупится — эксперт

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    Добиться стопроцентного покрытия 3G и 4G в Украине возможно, но экономически нецелесообразно, отметил Анатолий Фроленков.
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    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал работу 3G у нас в стране. Он считает, что качество этой услуги неудовлетворительное. Поэтому премьер поручил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации провести соответствующие проверки операторов.

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    Работу 3G и 4G в Украине проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по мобильной связи Анатолий Фроленков

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Ви можете погодитись з цією заявою Гроймана?

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    RIA News Алексей Куденко
    Вырастет ли цена мобильной и 3G-связи вслед за долларом?

    — По-перше, дуже добре, що наш уряд допоміг запустити 4G. Дуже добре, що наш уряд дбає про пересічного громадянина і найкраще, що він поручив компетентним органам розібратись з цим питанням, оскільки судження якісний чи неякісний зв'язок, якісний чи неякісний інтернет 4G, його темпи впровадження – це наразі є досить суб’єктивне судження. Наприклад, мене влаштовує, більш, ніж влаштовує. По-друге, не забуваємо, що українці платять, напевно, що в світі найнижчий середній чек за мобільний зв'язок і отримують так само досить якісні і досить з великим наповненням тарифні пакети. Ми входимо вже декілька років в топ-три, топ-п’ять країн з найбільш низьким так званим середнім чеком з абонента. Тобто ми платимо за якісний зв'язок, як за чашку кави для сусідніх країн.

    Чим це можна пояснити – зв'язок якісний, платимо менше?

    — По-перше, в Україні на це вплинув ряд факторів, історично так склалось. По-перше, у нас дуже низький платоспроможний попит, тобто у нас дійсно бідний споживач. Це раз. Друге – нам пощастило, що у нас досить високий конкурентний ринок. У нас мережа GSM операторів, є конкуренція, вільний ринок, регуляція, тому ми користуємось якісним зв’язком і, в принципі, м’яко кажучи, за досить невеликі гроші. 

    Тобто беруть кількістю?

    — Звичайно, вони беруть кількістю і якістю, тобто якість мобільного зв’язку вища 100% кожен рік.

    Наскільки можливо забезпечити майже стовідсоткове покриття? 

    — Добитись стовідсоткового покриття, звичайно, можливо, але це економічно недоцільно, тому що не забуваємо, що все ж таки ми користуємось комерційним, в першу чергу, це є бізнес. Цей бізнес напряму залежить від того, наскільки якісно та яку кількість буде обслуговувати той чи інший оператор. Але знову ж таки нагадаю про ті невеликі гроші, які ми платимо за мобільний зв'язок, а будь-яке впровадження технологій та надання якісних послуг потребує грошей, як на обладнання, так і на будівництво. Все обладнання у нас прив’язано до долару, тому що ми користуємось одним із кращих рішень світових.

    iPhone
    RIA News
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    Якщо говорити про 3G після запуску 4G, можете розтлумачити, що із запуском 4G розвантажуються лінії для тих, хто користується 3G. Інші кажуть, що навпаки підзабили на 3G. 

    — Це, по-перше, залежить від тієї стратегії та технічних рішень, які використовує той чи інший оператор. Взагалі впровадження 4G це не є якийсь такий мегасупердохідний проект, тому що це, швидше, плата за те, щоб залишатись на ринку і далі обслуговувати своїх абонентів. Інвестиції дуже великі вкладені розгортання 4G. Їх окупність під великим питанням. Тобто, звичайно, це бізнес-проект і він окупиться рано чи пізно, але це буде не дуже швидко, тому що, як показує і світова практика, і взагалі робота операторів найближчих сусідів і в найбільш розвинутих країнах, де досить велика частка якихось мегасуперсервісів, за яких можна було б заробити одразу. Тобто це просте покращення якості і вже продаж того пулу послуг, які є. Наразі основним локомотивом послуг все ще залишається войс так званий, тобто голос, голосова передача. Всі оператори, звичайно, основний акцент роблять на передачі даних і в цьому є певна проблема для бізнес-операторів, тому що завдяки передачі даних оператори гублять дохідність на класичному войсі. Тобто люди користуються меседжерами і вже не платять ні за голос, ні за СМС, просто платять фіксовану суму за мегабайти або за тільки передачу даних і нові сервіси, які упроваджують оператори в усьому світі.

    Якщо говорити про ці перевірки, про доручення прем’єра, яким чином заміри роблять по якості зв’язку? 

    — Я не є співробітником НКРЗІ. Цю методику розробляють НКРЗІ, компетентні органи. Вони, звичайно, можуть встановлювати, це, швидше, теоретично, тому що я не займався цим питанням, вони можуть встановлювати якусь швидкість, рівень покриття, тобто вони розробляють певні критерії, по яким порівнюють якість роботи в певних місцях. Це дуже добре, що доручили компетентним органам, а не просто суб’єктивно сказали погана робота. 

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    — По-перше, щоб говорити про будь-які цифри, мені потрібно відкрити наші звіти, які ми робимо щоквартально, взагалі більш ретельно підготуватись. Взагалі середній розподіл, світова тенденція — десь 30-40%, від 20 до 40% це залежить від країни, від оператора, від тарифної політики, маркетингової стратегії, ряду інших чинників займає войс – це засоби голосового зв’язку. Десь на тому ж рівні від 20 до 40% займає передача даних, а все інше – це різноманітні сервіси, додаткові так звані, і класичні СМС, ММС. 

    Ще тенденція, напевно, останніх років, оператори, особливо є цікаві світові кейси, коли вони починають продавати та монетизувати, власне, своє співвідношення з абонентами, тобто оператори володіють дуже великою інформацією про переміщення людей і операції з різними рітейл-мережами, з банками, з девелопмерами, вони розробляють певні маршрути, графіки, також оператори якісно працюють з міськими адміністраціями в напряму смарт-сіті в розвитку інфраструктури наших міст, щоб зробити їх комфортнішими і безпечнішими. Тобто середній розподіл доходу операторів, як правило, голос все ще є лідером, далі передача даних, далі ідуть СМС/ММС і тенденція останніх років – це є відеоконтент, продаж відеоконтенту. 

    Ранее главный редактор сайта Gagadget.com Сергей Митяев заявлял, что с внедрением 4G Украина ликвидирует цифровое отставание от всего мира.

    А президент компании «Интернет ИнвестГруп» Александр Ольшанский отметил, что повышение тарифов мобильной связи неминуемо.

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