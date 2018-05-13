Проект 4G себя не окупится — эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал работу 3G у нас в стране. Он считает, что качество этой услуги неудовлетворительное. Поэтому премьер поручил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации провести соответствующие проверки операторов.

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Работу 3G и 4G в Украине проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по мобильной связи Анатолий Фроленков.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви можете погодитись з цією заявою Гроймана?

— По-перше, дуже добре, що наш уряд допоміг запустити 4G. Дуже добре, що наш уряд дбає про пересічного громадянина і найкраще, що він поручив компетентним органам розібратись з цим питанням, оскільки судження якісний чи неякісний зв'язок, якісний чи неякісний інтернет 4G, його темпи впровадження – це наразі є досить суб’єктивне судження. Наприклад, мене влаштовує, більш, ніж влаштовує. По-друге, не забуваємо, що українці платять, напевно, що в світі найнижчий середній чек за мобільний зв'язок і отримують так само досить якісні і досить з великим наповненням тарифні пакети. Ми входимо вже декілька років в топ-три, топ-п’ять країн з найбільш низьким так званим середнім чеком з абонента. Тобто ми платимо за якісний зв'язок, як за чашку кави для сусідніх країн.

Чим це можна пояснити – зв'язок якісний, платимо менше?

— По-перше, в Україні на це вплинув ряд факторів, історично так склалось. По-перше, у нас дуже низький платоспроможний попит, тобто у нас дійсно бідний споживач. Це раз. Друге – нам пощастило, що у нас досить високий конкурентний ринок. У нас мережа GSM операторів, є конкуренція, вільний ринок, регуляція, тому ми користуємось якісним зв’язком і, в принципі, м’яко кажучи, за досить невеликі гроші.

Тобто беруть кількістю?

— Звичайно, вони беруть кількістю і якістю, тобто якість мобільного зв’язку вища 100% кожен рік.

Наскільки можливо забезпечити майже стовідсоткове покриття?

— Добитись стовідсоткового покриття, звичайно, можливо, але це економічно недоцільно, тому що не забуваємо, що все ж таки ми користуємось комерційним, в першу чергу, це є бізнес. Цей бізнес напряму залежить від того, наскільки якісно та яку кількість буде обслуговувати той чи інший оператор. Але знову ж таки нагадаю про ті невеликі гроші, які ми платимо за мобільний зв'язок, а будь-яке впровадження технологій та надання якісних послуг потребує грошей, як на обладнання, так і на будівництво. Все обладнання у нас прив’язано до долару, тому що ми користуємось одним із кращих рішень світових.

Якщо говорити про 3G після запуску 4G, можете розтлумачити, що із запуском 4G розвантажуються лінії для тих, хто користується 3G. Інші кажуть, що навпаки підзабили на 3G.

— Це, по-перше, залежить від тієї стратегії та технічних рішень, які використовує той чи інший оператор. Взагалі впровадження 4G це не є якийсь такий мегасупердохідний проект, тому що це, швидше, плата за те, щоб залишатись на ринку і далі обслуговувати своїх абонентів. Інвестиції дуже великі вкладені розгортання 4G. Їх окупність під великим питанням. Тобто, звичайно, це бізнес-проект і він окупиться рано чи пізно, але це буде не дуже швидко, тому що, як показує і світова практика, і взагалі робота операторів найближчих сусідів і в найбільш розвинутих країнах, де досить велика частка якихось мегасуперсервісів, за яких можна було б заробити одразу. Тобто це просте покращення якості і вже продаж того пулу послуг, які є. Наразі основним локомотивом послуг все ще залишається войс так званий, тобто голос, голосова передача. Всі оператори, звичайно, основний акцент роблять на передачі даних і в цьому є певна проблема для бізнес-операторів, тому що завдяки передачі даних оператори гублять дохідність на класичному войсі. Тобто люди користуються меседжерами і вже не платять ні за голос, ні за СМС, просто платять фіксовану суму за мегабайти або за тільки передачу даних і нові сервіси, які упроваджують оператори в усьому світі.

Якщо говорити про ці перевірки, про доручення прем’єра, яким чином заміри роблять по якості зв’язку?

— Я не є співробітником НКРЗІ. Цю методику розробляють НКРЗІ, компетентні органи. Вони, звичайно, можуть встановлювати, це, швидше, теоретично, тому що я не займався цим питанням, вони можуть встановлювати якусь швидкість, рівень покриття, тобто вони розробляють певні критерії, по яким порівнюють якість роботи в певних місцях. Це дуже добре, що доручили компетентним органам, а не просто суб’єктивно сказали погана робота.

Абонентська плата та плата за інтернет – який тут поділ?

— По-перше, щоб говорити про будь-які цифри, мені потрібно відкрити наші звіти, які ми робимо щоквартально, взагалі більш ретельно підготуватись. Взагалі середній розподіл, світова тенденція — десь 30-40%, від 20 до 40% це залежить від країни, від оператора, від тарифної політики, маркетингової стратегії, ряду інших чинників займає войс – це засоби голосового зв’язку. Десь на тому ж рівні від 20 до 40% займає передача даних, а все інше – це різноманітні сервіси, додаткові так звані, і класичні СМС, ММС.

Ще тенденція, напевно, останніх років, оператори, особливо є цікаві світові кейси, коли вони починають продавати та монетизувати, власне, своє співвідношення з абонентами, тобто оператори володіють дуже великою інформацією про переміщення людей і операції з різними рітейл-мережами, з банками, з девелопмерами, вони розробляють певні маршрути, графіки, також оператори якісно працюють з міськими адміністраціями в напряму смарт-сіті в розвитку інфраструктури наших міст, щоб зробити їх комфортнішими і безпечнішими. Тобто середній розподіл доходу операторів, як правило, голос все ще є лідером, далі передача даних, далі ідуть СМС/ММС і тенденція останніх років – це є відеоконтент, продаж відеоконтенту.

Ранее главный редактор сайта Gagadget.com Сергей Митяев заявлял, что с внедрением 4G Украина ликвидирует цифровое отставание от всего мира.

А президент компании «Интернет ИнвестГруп» Александр Ольшанский отметил, что повышение тарифов мобильной связи неминуемо.