Охота на дичь. Учителя Германии все чаще становятся жертвами насилия

РИА Новости Украина

Недавнее исследование Forsa выявило неутешительную тенденцию: 59% опрошенных учителей признались, что в немецких школах наблюдается рост насилия. В центр внимания социологов попала тема, на которую наложено табу: насилие учеников по отношению к учителям.

Sputnik German попробовал разобраться в этом вопросе.

Социологический институт Forsa провел по заказу немецкого Союза учителей и воспитателей исследование и поднял эту табуированную тему на поверхность. В самых разных частях Германии было опрошено около 2000 учителей, из которых почти половина призналась, что в последние пять лет немецкие школы переживают значительный всплеск насилия.

С этой оценкой согласен председатель Союза учителей Йозеф Краус:

"На основании моего более чем 40-летнего опыта я могу подтвердить, что кое-что и в количественном, и в качественном смысле изменилось в худшую сторону. При этом нельзя не отметить, что с 1999 по 2009 годы более 20 учителей немецких школ лишились жизни в результате нападений".

Одна преподавательница профессионально-технического училища из Гессена призналась журналисту Илоне Пфеффер, что не замечает в последнее время какого-либо роста насильственного потенциала. По ее словам, изменилось кое-что другое, например, стало больше поступать телефонных угроз терактов.

Впрочем, преподаватель признала, что участились, в первую очередь, вербальные атаки и угрозы в адрес учителей: "Я уже сталкивалась с угрозами со стороны одного из учеников. Другие коллеги также сталкивались с подобным, в частности, по причине их гомосексуальной ориентации или происхождения".

Хотя мотивы подобных нападок разнятся в каждом конкретном случае, агрессивное поведение учеников становится систематическим, добавила преподавательница.

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"В случаях психологического насилия надо понимать, что ученик всегда подчинен учителю, потому что тот выставляет ему оценки, и потому это насилие является своеобразной формой самозащиты", — говорит она.

Председатель Союза учителей, однако, убежден, что основная ответственность за жестокость учеников лежит на родителях и обществе в целом.

"Не все семьи готовы и имеют возможность воспитать детей таким образом, чтобы те знали, что существуют определенные рамки, которые нельзя переступать. В некоторых семьях и вовсе имеет место домашнее насилие, и дети берут пример с собственных родителей. Кроме того, имеет значение и то, что в некоторых слоях общества авторитет школы и учителей в последнее время серьезно упал. В-третьих, часть нашего молодого поколения черствеет, наблюдая стиль поведения в социальных – или, вернее, в асоциальных – медиа", — считает Йозеф Краус.

Кроме того, Краус, по собственному признанию, замечает все больше случаев, когда родители принимают активное участие в "кибер-травле" учителей. Уровень агрессии и частота нападок в значительной степени связана с возрастом учеников, а также с типом учебного заведения, которое они посещают: "В начальных школах это выражено не так ярко. Более заметна эта проблема в школах, где учатся дети переходного возраста. Впрочем, в гимназиях ситуация относительно благополучна, по сравнению со средними школами. Физическое насилие исходит, главным образом, от мальчиков, тогда как вербальное насилие типично и для мальчиков, и для девушек – в данном случае приходится говорить о своеобразной эмансипации девушек".

При этом было бы, однако, неправильно утверждать, что к насилию склонны, в первую очередь, дети родителей низкого социального уровня и низкого уровня образования, говорит учительница из Гессена.

"Нельзя обобщать, что это школьники из низших слоев общества. Это действительно не так. Это в большей степени связано с психическими кондициями того или иного ученика, которые необязательно определяются социальным фактором", — говорит учитель.

По ее мнению, на уровень насилия влияют психические заболевания, а также наркомания, и эти факторы должны учитываться.

Кроме того, нельзя забывать, что перед школами возникают новые вызовы, связанные с усилившейся миграцией, и школы не всегда могут справляться с этими вызовами: "Важным фактором является тема интеграции, потому что иногда имеют место совсем иные конфликты. Происходит столкновение разных культур, в которых, в частности, господствуют различные представления о роли женщин в обществе. Кроме того, можно говорить о разной степени терпимости к тем или иным сексуальным предпочтениям".

Часто с интеграционной проблемой не справляются не только ученики, но и учителя.

"Эти ученики уже имеют проблемы друг с другом, потому что они приехали сюда из разных стран – им сначала необходимо научиться с терпимостью, относиться к разным культурам. Еще имеет значение личность учителя. Это женщина или мужчина? Во многих странах это имеет огромное значение. Когда происходит большой наплыв мигрантов, и интеграционный фактор приобретает особое значение, не всем ученикам удается оставаться открытыми и терпимыми к мигрантам, у которых зачастую просто не было еще времени на знакомство с местными этическими нормами и на изучение немецкого языка. Нельзя также забывать, что очень многие ученики столкнулись с эмоциональными травмами. В таких условиях учителя часто не справляются с выпадающими на них нагрузками", — заявляет преподаватель.

В будущем следует тщательнее планировать состав классов, считает преподавательница. По ее мнению, бессмысленно создавать в школе дополнительные интеграционные классы, чтобы привести в соответствие нормам количественный состав учеников, но чтобы при этом преподавательский состав сталкивался с непосильной нагрузкой.

Кроме того, исследование Forsa выявило, что в большинстве случаев учителя, столкнувшиеся с вербальными или физическими нападками со стороны учеников, либо совсем замалчивали их, либо отказывались заявлять об этом в правоохранительные органы.

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"Преподаватели боятся мести со стороны учеников, а также зачастую не ощущают поддержки со стороны руководства школы и коллег, боятся прослыть среди них слабаками. Вот причины, по которым люди предпочитают молчать", — говорит Краус.

Вместе с тем, по его словам, неприемлемо замалчивать эту проблему, потому, что в таком случае юные насильники будут действовать в том же духе и дальше.

"Я рекомендую всем коллегам, если им приходится сталкиваться с насилием – будь то вербальные нападки, порча личных вещей или даже физическое насилие – не надо бояться заявить об этом в полицию. Я считаю, что для юных насильников важно, чтобы полиция их, по меньшей мере, допрашивала по таким поводам. Часто это становится вполне полезным педагогическим шоком", — говорит Клаус.

Но что можно предпринять с целью улучшения ситуации и решения проблемы в долгосрочной перспективе? По мнению Крауса, школа не должна становиться зоной повышенного риска. Если установить в школах камеры видеонаблюдения и металлоискатели, что имеет место во многих школах в США, это не будет способствовать улучшению педагогического климата. Вместо этого необходимо проявлять больше уважения и поддержки по отношению к учителям.

"Я бы хотел, чтобы политики неустанно говорили об авторитете школы и профессии учителя. При этом некоторые политики позволяли себе в последнее время высказывания в стиле "Школа не справилась", "Учителя – лентяи" и т.д. Такие высказывания превращают учителей в жертв. Такое более не допустимо! Кроме того, нам нужен более профессиональный персонал, нам нужны психологи. В настоящее время на 10-12 тысяч школьников приходится в среднем всего один психолог. Нам нужно более тесное сотрудничество между школой и полицией, в частности, нужны "круглые столы" по проблемам борьбы с насилием. Кроме того, мы должны активнее поддерживать школы, если им приходится прибегать к санкциям. Например, у них должна быть возможность обращаться за помощью к социальным службам. В настоящий момент на это имеет право лишь ювенальный судья", — уверен специалист.

Получать дополнительную поддержку хотела бы и преподавательница ПТУ, например, со стороны курсов по повышению уровня уверенности в собственных силах и способности настоять на своем. Краус сказал по этому поводу: "В одной школе я выступил с предложением организовать курс по самозащите и, был весьма удивлен, когда многие учителя выразили готовность принять в нем участие. Причем это были преподаватели не только женского, но и мужского пола. При этом речь идет не столько о конкретной самообороне против учеников, сколько о выработке определенного языка тела. Если передо мной сидит полный класс молодых ребят, на которых я не могу воздействовать лишь силой голоса, мне требуется до некоторой степени самоуверенность, чтобы заставить их уважать меня".