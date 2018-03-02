Провал в Днепре. На проезжей части возникла яма с газовой трубой на дне

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. На улице Гоголя в Днепре произошел масштабный провал асфальта, в результате которого на проезжей части образовалась огромная яма, передает "Информатор".

Информатор Масштабный провал асфальта в Днепре

Патрульная полиция оградила место происшествия и перекрыли дорогу. Опасность состоит в том, что в яме находится газовая труба.

Информатор Масштабный провал асфальта в Днепре

Позже заммэра Днепра Михаил Лысенко объяснил, что под асфальтом образовалась пазуха, поэтому покрытие не выдержал. на данный момент на месте ЧП работают все соответствующие службы.

Напомним, в середине февраля в Киеве провалившаяся под асфальт "Газель" оставила десятки домов без воды.