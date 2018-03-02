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    Происшествия

    Провал в Днепре. На проезжей части возникла яма с газовой трубой на дне

    (обновлено: )13101
    Патрульная полиция оградила место происшествия и перекрыли дорогу. В мэрии сообщили, что дорожное покрытие не выдержало из-за того, что под ним образовалась "пазуха".
    Масштабный провал асфальта в Днепре
    Информатор

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. На улице Гоголя в Днепре произошел масштабный провал асфальта, в результате которого на проезжей части образовалась огромная яма, передает "Информатор".

    Информатор
    Масштабный провал асфальта в Днепре

    Патрульная полиция оградила место происшествия и перекрыли дорогу. Опасность состоит в том, что в яме находится газовая труба. 

    Информатор
    Масштабный провал асфальта в Днепре

    Позже заммэра Днепра Михаил Лысенко объяснил, что под асфальтом образовалась пазуха, поэтому покрытие не выдержал. на данный момент на месте ЧП  работают все соответствующие службы.

    Напомним, в середине февраля в Киеве провалившаяся под асфальт "Газель" оставила десятки домов без воды.

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