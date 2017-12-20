В Чернигове пассажира троллейбуса ударило током

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. В Чернигове студента ударило током в салоне троллейбуса. Очевидцы вызвали скорую помощь и студента госпитализировали сразу в реанимацию.

По словам медиков, сейчас состояние пострадавшего удовлетворительное, угрозы жизни нет. 19-летний пострадавший комментариев сейчас не дает.

В троллейбусном управлении уверяют, что транспорт был исправен, хотя и старый. Сейчас полиция совместно с экспертами выясняет обстоятельства происшествия.

"Водитель троллейбуса действовал согласно инструкции. То есть он выключил троллейбус. Вышел самостоятельно из троллейбуса, снял токоприемники, уже потом открыл дверь и с полной безопасностью выпустил всех пассажиров", — рассказал представитель Черниговского троллейбусного управления Никита Викторов.

Напомним, в Черниговской области от удара током погиб военный-контрактник.