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    Происшествия

    В Чернигове пассажира троллейбуса ударило током

    (обновлено: )10302
    В настоящее время состояние пострадавшего удовлетворительное, угрозы жизни нет. 19-летний пострадавший комментариев сейчас не дает.
    Общественный транспорт
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. В Чернигове студента ударило током в салоне троллейбуса. Очевидцы вызвали скорую помощь и студента госпитализировали сразу в реанимацию.

    По словам медиков, сейчас состояние пострадавшего удовлетворительное, угрозы жизни нет. 19-летний пострадавший комментариев сейчас не дает.

    В троллейбусном управлении уверяют, что транспорт был исправен, хотя и старый. Сейчас полиция совместно с экспертами выясняет обстоятельства происшествия.

    "Водитель троллейбуса действовал согласно инструкции. То есть он выключил троллейбус. Вышел самостоятельно из троллейбуса, снял токоприемники, уже потом открыл дверь и с полной безопасностью выпустил всех пассажиров", — рассказал представитель Черниговского троллейбусного управления Никита Викторов.

    Напомним, в Черниговской области от удара током погиб военный-контрактник.

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