Ювелирный магазин взорвался в центре Славянска, есть пострадавшие

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. В центре Славянска в воскресенье прогремел взрыв в ювелирном магазине, сообщает на своей странице в Facebook батальон МВД "Киев-1", который несет дежурство в освобожденном от ополченцев городе.

"На место сразу же прибыли бойцы батальона "Киев-1". До приезда пожарных наши ребята помогли эвакуировать людей и организовать им медицинскую помощь. Сейчас бойцы батальона оцепили место происшествия. Работает оперативная следственная группа", — говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадали два человека. Причины взрыва устанавливаются.

С середины апреля на востоке Украины проходит антитеррористическая операция. За время боевых действий, по данным СНБО, погибли более 860 военных, а около трех тысяч получили ранения. Согласно информации Минздрава, почти восемь тысяч человек обратились за медпомощью в Луганской и Донецкой областях. ООН утверждает, что число жертв конфликта в Украине составляет до 2,5 тысяч человек, а около шести тысяч ранены.

Из-за ситуации на востоке Украины ежедневно фиксируются жертвы среди силовиков, мирных жителей и ополченцев "ДНР", "ЛНР", разрушена инфраструктура городов, Донецк и Луганск переживают гуманитарную катастрофу, не прекращается поток беженцев из региона, выросла безработица, очевидно ограничение финансовых средств. По данным ООН, свыше 415 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в результате боев. Произошел международный скандал из-за крушения Boeing в Донецкой области и возможного использования военными баллистических ракет.

В пятницу, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня. В 18.00 перемирие в Украине вступило в силу. В соответствии с документом, стороны остаются на позициях, которые занимали на момент прекращения огня.