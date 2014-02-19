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    СМИ: радикалы разбили голову губернатору Волыни и приковали к сцене

    Тема:

    Протесты и беспорядки в регионах Украины (364)

    (обновлено: )22
    Радикалы во время штурма здания областной милиции Волыни разбили голову губернатору области Александру Башкаленко, а затем приковали его наручниками к сцене.
    Наручники. Архивное фото
    RIA News Сергей Венявский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Радикалы во время штурма здания областной милиции Волыни разбили голову губернатору области Александру Башкаленко, а затем приковали его наручниками к сцене, сообщает в среду портал Вести.ua.

    "Протестующие во время штурма облмилиции разбили голову губернатору Волыни Александру Башкаленко, который вышел к толпе вместе с милицейским начальником Александром Терещуком. Затем его повели на местный "евромайдан", облили водой и приковали наручниками к сцене, требуя, чтобы он написал заявление об отставке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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