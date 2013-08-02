В одном из ресторанов Харькова убит украинский бизнесмен

КИЕВ, 2 авг - РИА Новости, Алена Мейта. Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства бизнесмена в одном из ресторанов Харькова, сообщает в пятницу пресс-служба главного управления МВД по Харьковской области.

По данным правоохранителей, 1 августа около 23 часов в дежурную часть Харьковского городского управления милиции поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов города Харькова обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями.

На место происшествия сразу прибыли руководители главного управления МВД Украины по Харьковской области, областной прокуратуры, следственно-оперативная группа и сотрудники кинологической службы. Во время осмотра места происшествия правоохранители установили личность погибшего - им оказался 42-летний директор одной из частных фирм. Данными о личности стрелявшего облпрокуратура пока не располагает.

Указанный факт внесен в единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей "умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Сейчас сотрудники милиции и областной прокуратуры проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие убийства харьковчанина.