наверх
10.03.201801:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Британский суд арестовал украинца за причастность к терроризму

    (обновлено: )7
    Суд Великобритании арестовал гражданина Украины Павла Лапшина, которому предъявлены обвинения в убийстве 82-летнего англичанина Мохаммеда Салима, и назначил первое заседание по делу на 14 января 2014 года.
    Флаг Великобритании
    RIA News

    КИЕВ, 2 авг - РИА Новости, Александр Савоченко. Центральный уголовный суд Великобритании арестовал гражданина Украины Павла Лапшина, которому предъявлены обвинения в убийстве 82-летнего англичанина Мохаммеда Салима, и назначил первое заседание по делу на 14 января 2014 года, сообщает в пятницу украинская служба британской телерадиовещательной корпорации BBC.

    Полиция региона Уэст-Мидлендс 18 июля задержала двоих граждан Украины 22 и 25 лет по подозрению в причастности к совершению терактов и убийства на территории Великобритании. Один из задержанных был впоследствии освобожден без предъявления каких-либо обвинений. У следственных органов региона есть основания полагать, что 25-летний Лапшин причастен к убийству Салима, который 29 апреля был зарезан неизвестными в городе Бирмингем по пути домой после посещения мечети.

    Предварительное слушание по делу Лапшина длилось чуть более получаса. В зале суда Лапшина не было - он принимал участие в заседании посредством видеосвязи из тюрьмы с повышенным уровнем безопасности Беллмарш. Все судебные процедуры переводились для подсудимого на русский язык. Защита гражданина Украины не просила суд применить другую меру пресечения, которая не связанна с лишением свободы.
    Еще одно судебное заседание по делу Лапшина состоится 21 октября, где впервые суду должны быть поданы доказательства обвинения, а сам Лапшин может заявить о признании или непризнании вины.

    Гражданину Украины ранее были выдвинуты обвинения по четырем эпизодам: террористически мотивированное убийство гражданина Великобритании Салима, деятельность по подготовке к совершению террористических актов, которые включают в себя покупку составных частей взрывчатки, поиск места закладки взрывчатки и другое противозаконное поведение с взрывными веществами, которые могут угрожать жизни. Лапшин также обвиняется в рамках дела о нескольких взрывах, прогремевших возле мечетей в городах Вулвергемптон, Типтон и Уолсолл на западе Великобритании. Хотя при взрывах никто не пострадал, полиция считает их терактами.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине