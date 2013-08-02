Британский суд арестовал украинца за причастность к терроризму

КИЕВ, 2 авг - РИА Новости, Александр Савоченко. Центральный уголовный суд Великобритании арестовал гражданина Украины Павла Лапшина, которому предъявлены обвинения в убийстве 82-летнего англичанина Мохаммеда Салима, и назначил первое заседание по делу на 14 января 2014 года, сообщает в пятницу украинская служба британской телерадиовещательной корпорации BBC.

Полиция региона Уэст-Мидлендс 18 июля задержала двоих граждан Украины 22 и 25 лет по подозрению в причастности к совершению терактов и убийства на территории Великобритании. Один из задержанных был впоследствии освобожден без предъявления каких-либо обвинений. У следственных органов региона есть основания полагать, что 25-летний Лапшин причастен к убийству Салима, который 29 апреля был зарезан неизвестными в городе Бирмингем по пути домой после посещения мечети.

Предварительное слушание по делу Лапшина длилось чуть более получаса. В зале суда Лапшина не было - он принимал участие в заседании посредством видеосвязи из тюрьмы с повышенным уровнем безопасности Беллмарш. Все судебные процедуры переводились для подсудимого на русский язык. Защита гражданина Украины не просила суд применить другую меру пресечения, которая не связанна с лишением свободы.

Еще одно судебное заседание по делу Лапшина состоится 21 октября, где впервые суду должны быть поданы доказательства обвинения, а сам Лапшин может заявить о признании или непризнании вины.

Гражданину Украины ранее были выдвинуты обвинения по четырем эпизодам: террористически мотивированное убийство гражданина Великобритании Салима, деятельность по подготовке к совершению террористических актов, которые включают в себя покупку составных частей взрывчатки, поиск места закладки взрывчатки и другое противозаконное поведение с взрывными веществами, которые могут угрожать жизни. Лапшин также обвиняется в рамках дела о нескольких взрывах, прогремевших возле мечетей в городах Вулвергемптон, Типтон и Уолсолл на западе Великобритании. Хотя при взрывах никто не пострадал, полиция считает их терактами.