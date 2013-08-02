Под Запорожьем в результате ДТП погиб один человек и 11 травмированы

КИЕВ, 2 авг - РИА Новости, Алена Мейта. Один человек погиб и одиннадцать травмированы в результате ДТП в Запорожской области, сообщает в пятницу пресс-служба ГАИ МВД Украины.

Авария с участием трех автомобилей произошла накануне. По предварительным данным, на 44 километре автодороги Запорожье - Донецк, вблизи села Антоновка Вильнянского района, столкнулись Opel Astra, Ford Focus и Daewoo. После столкновения автомобили Opel и Ford съехали в кювет по ходу движения и перевернулись.

В результате ДТП пассажир автомобиля Opel погиб, а водитель и трое пассажиров этого авто травмированы. В больницу с травмами также доставлены и двое пассажиров автомобиля Ford, водитель и четверо пассажиров автомобиля Daewoo.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства аварии.