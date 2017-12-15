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    Экономика

    "Нафтогаз" заявил, что не является монополистом

    (обновлено: )15012
    В "Нафтогазе" заявили, что свободные мощности на входе в ГТС доступны для любых поставщиков и уже более 50 компаний импортируют в Украину природный газ, а по состоянию на начало декабря более 350 компаний получили лицензии на поставку газа.
    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" утверждает, что не является монополистом на рынке газа страны с конца 2014 года.

    Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Даже под контролем Кабмина "Нафтогаз" останется монополистом - эксперт

    Антимонопольный комитет Украины в рамках исследования рынка природного газа в Украине попросил "Нафтогаз" предоставить доказательства, что компания больше не занимает монопольное положение. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что будет бороться за демонополизацию поставок газа в Украине.

    "Исследование, проведенное аналитиками компании в ноябре 2017 года с применением стандартных в ЕС экономических тестов (в частности SSNIP-теста и теста "Pivotal Supplier"), свидетельствует о том, что "Нафтогаз" с конца 2014 года не занимает монопольного (доминирующего) положения на рынке газа в результате интеграции оптового украинского рынка и рынков газа ЕС", — говорится в сообщении компании.

    В "Нафтогазе" также отметили, что на сегодняшний день свободные мощности на входе в ГТС Украины доступны для любых поставщиков и уже более 50 компаний импортируют в Украину природный газ, а по состоянию на начало декабря более 350 компаний получили лицензии на поставку газа. Кроме того, в Украине работают крупные международные трейдеры, оперирующие большими объемами газа, а также крупные национальные добывающие компании.

    В компании добавили, что предоставили всю необходимую информацию в Антимонопольный комитет.

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