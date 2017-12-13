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    Экономика

    ЕК отказала Киеву в транше в 600 млн евро

    (обновлено: )611140
    Как отметили в посольстве ЕС, по состоянию на сегодня Украина не выполнила четыре требования, предусмотренные для предоставления третьего и последнего транша макрофинансовой помощи.
    Евро
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Представительство Европейского союза в Украине сообщило, что Еврокомиссия уже отказала Киеву в предоставлении третьего транша макрофинансовой помощи из-за невыполнения ряда требований.

    Об этом говорится в сообщении посольства ЕС.

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    "По состоянию на сегодня Украина не выполнила четыре требования, предусмотренные для предоставления третьего и последнего транша макрофинансовой помощи. При таких обстоятельствах Европейская комиссия не может выделить последний транш действующей программы макрофинансовой помощи", — говорится в сообщении посольства.

    "Мы призываем Украину сохранять нынешнюю динамику осуществления реформ в сферах, где наблюдается хороший прогресс, а также завершить внедрение невыполненных мероприятий в рамках действующей программы по поддержке всех заинтересованных сторон", — также говорится в сообщении посольства.

    Ранее в среду украинские СМИ сообщили со ссылкой на главу представительства ЕС на Украине Хьюга Мингарелли, что ЕК до конца года примет решение о предоставлении Украине третьего транша на 600 миллионов евро в рамках действующей программы макрофинансовой помощи.

    Мингарелли уже заявлял, что Киев потеряет возможность получить последний транш, если не выполнить четыре требования: снять запрет на экспорт леса-кругляка, запустить автоматическую проверку электронных деклараций чиновников, принять закон о кредитном реестре Нацбанка и запустить механизм проверки информации о бенефициарных владельцах компаний.

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