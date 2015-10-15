наверх
10.03.201803:10
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Уголь из ЮАР ожидается только в конце ноября - "Укрэнерго"

    Тема:

    Энергетика Украины в режиме ЧП. (285)

    (обновлено: )11201
    Диспетчер национальной энергокомпании заявил, что на данный момент поставки угля из Африки отсутствуют. Запасы топлива на складах превысила 2 миллиона тонн.
    Уголь
    Associated Press Nati Harnik

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Поставки угля из ЮАР в Украину для обеспечения теплоэлектростанций ожидаются в конце ноября, заявил главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

    "Пока нет, к сожалению, угля из ЮАР … поставки планируются на конец ноября. Относительно графика накопления к 1 ноября, утвержденного министром, будет отставание около 300 тысяч тонн", — сказал Зайченко во время круглого стола"Сто дней до зимы. Итоги подготовки: будет тепло или холодно?".

    Читайте также: Членство Украины в Совбезе ООН. Мнение Рудякова

    На текущий момент имеется на складах всех станциях 2,075 миллиона тонн угля из них антрацитовой группы 1,008 миллиона тонн и газовой группы — 1,066 миллиона тонн.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине