Уголь из ЮАР ожидается только в конце ноября - "Укрэнерго"

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Поставки угля из ЮАР в Украину для обеспечения теплоэлектростанций ожидаются в конце ноября, заявил главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

"Пока нет, к сожалению, угля из ЮАР … поставки планируются на конец ноября. Относительно графика накопления к 1 ноября, утвержденного министром, будет отставание около 300 тысяч тонн", — сказал Зайченко во время круглого стола"Сто дней до зимы. Итоги подготовки: будет тепло или холодно?".

Читайте также: Членство Украины в Совбезе ООН. Мнение Рудякова

На текущий момент имеется на складах всех станциях 2,075 миллиона тонн угля из них антрацитовой группы 1,008 миллиона тонн и газовой группы — 1,066 миллиона тонн.