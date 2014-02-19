BofA: эскалация увеличивает риски для обслуживания долга Украины

МОСКВА, 19 фев - Прайм. Эскалация напряженности в украинской столице увеличивает краткосрочные риски для обслуживания внешнего долга и может привести к продаже долговых бумаг страны некоторыми игроками рынка, однако Россия не прекратит покупку евробондов, считают аналитики американской банковской корпорации Bank of America Merrill Lynch.

"Мы полагаем, что развитие ситуации на Украине не приведет к отказу РФ от покупок евробондов в ближайшем будущем, что сокращает риски для внешнего долга", - отмечается в сообщении банка. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в понедельник, что Россия на этой неделе приобретет следующий транш еврооблигаций Украины на 2 миллиарда долларов.

В то же время отсутствие ясности относительно развития политической ситуации может привести к усилению рисков в обслуживании внешнего долга и оттоку капитала. "Резервы иностранной валюты у ЦБ страны слишком малы для того, чтобы выполнять обязательства по облигациям на 9 миллиардов долларов с погашением в 2014 году и выплате купонов", - добавляется в релизе BofA.

Даже без учета убытков в связи с оттоком капитала резервы могут опуститься ниже критического уровня, необходимого для погашения евробондов в июне на 1 миллиард долларов. "Продолжение протестов может создать условия для девальвации гривны в течение ближайших месяцев", - считают эксперты банка.

При этом они не исключают усугубления ситуации в Киеве и по всей стране и отмечают, что конституционной реформы может оказаться недостаточно, чтобы успокоить оппозицию. "Сейчас конституционная реформа является главным требованием оппозиции, но если ее отложить, количество требований может возрасти", - опасается BofA.