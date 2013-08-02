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    СМИ: Ирак отказывается принимать украинские БТР из-за брака

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    Сингапурское судно SE PACIFICA с грузом украинской бронетехники для иракской армии уже три месяца стоит в нейтральных водах в Персидском заливе из-за нежелания официального Багдада принимать заказ.

    КИЕВ, 2 авг - РИА Новости, Алена Мейта. Сингапурское судно SE PACIFICA с грузом украинской бронетехники для иракской армии уже три месяца стоит в нейтральных водах в Персидском заливе из-за нежелания официального Багдада принимать заказ, сообщает в пятницу одесский портал "Думская.net" со ссылкой на источники в одесской компании - представителе судовладельца.

    Контракт между Украиной и Ираком предусматривает продажу Киевом 450 единиц военной техники, в основном современных бронетранспортеров БТР-4, которые производит Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева. С 2010 года Ирак получил почти сто машин.

    По данным источника, 42 единицы техники, которые SE PACIFICA (флаг Сингапура, владелец - White Whale Shipping) доставил в Умм-Каср этой весной, оказались бракованными, с трещинами в корпусе. Иракцы отказались выгружать их на берег, и теперь судно стоит на якоре в нейтральных водах - на примерно равном расстоянии от Кувейта, Ирана и Ирака, - дожидаясь решения вопроса.

    При этом, по данным одесского портала, экспортеры - "Укрспецэкспорт", "Укроборонсервис" и компания "Прогресс" - не платят судовладельцу за простой судна.

    Собственники судна не исключают, что выгрузят боевые машины в порту третьей страны с последующим ходатайством в суд об аресте техники.

    По данным портала, и.о. руководителя "Укрспецэкспорта" Александр Коваленко вместе с высокопоставленными чиновниками минобороны и генштаба в данный момент находятся в Ираке, пытаясь урегулировать конфликт. Рассматривается вариант отправки на Ближний Восток специалистов завода имени Малышева, чтобы устранить брак на месте, после чего иракцы, возможно, примут бронетранспортеры, но уже со значительной скидкой.

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