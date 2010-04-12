"Южмаш" поставит в США элемент ракеты-носителя

КИЕВ, 12 апр - РИА Новости. "Южный машиностроительный завод" в августе 2010 года поставит в США конструкцию первой ступени ракеты-носителя Taurus-II, запуск которой запланирован через год, сообщает в понедельник агентство УНИАН со ссылкой на днепропетровское предприятие.

"ПО "Южный машиностроительный завод" в августе 2010 года поставит на космодром, размещенный на восточном побережье США (база Уоллопс, Вирджиния) основную конструкцию первой ступени ракеты-носителя Taurus-II", - говорится в сообщении.

"Южмаш" производит первую ступень ракеты-носителя Taurus-II в рамках контракта с американской компанией Orbital Science Corporation, подписанного в феврале 2009 года. Этот контракт заключен до 2019 года.

"Южмаш" поставит то количество основной конструкции первой ступени ракетоносителя, сколько затребует заказчик.

Окончательная сборка первой ступени Taurus-II с двигателем и второй ступенью ракетоносителя будет производиться в США.

Первый пуск Taurus II ожидается в марте 2011 года.