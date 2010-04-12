наверх
10.03.201800:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Экономика

    "Южмаш" поставит в США элемент ракеты-носителя

    (обновлено: )128
    "Южный машиностроительный завод" в августе 2010 года поставит в США конструкцию первой ступени ракеты-носителя Taurus-II, запуск которой запланирован через год.

    КИЕВ, 12 апр - РИА Новости. "Южный машиностроительный завод" в августе 2010 года поставит в США конструкцию первой ступени ракеты-носителя Taurus-II, запуск которой запланирован через год, сообщает в понедельник агентство УНИАН со ссылкой на днепропетровское предприятие.

    "ПО "Южный машиностроительный завод" в августе 2010 года поставит на космодром, размещенный на восточном побережье США (база Уоллопс, Вирджиния) основную конструкцию первой ступени ракеты-носителя Taurus-II", - говорится в сообщении.

    "Южмаш" производит первую ступень ракеты-носителя Taurus-II в рамках контракта с американской компанией Orbital Science Corporation, подписанного в феврале 2009 года. Этот контракт заключен до 2019 года.

    "Южмаш" поставит то количество основной конструкции первой ступени ракетоносителя, сколько затребует заказчик.

    Окончательная сборка первой ступени Taurus-II с двигателем и второй ступенью ракетоносителя будет производиться в США.

    Первый пуск Taurus II ожидается в марте 2011 года.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
      Задержание Владимира Рубана в Донбассе
      "Северный поток - 2". Архивное фото
      Дело - труба! В Украине кризис с газом
      На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
      Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
      Вырубка леса. Архивное фото
      Криминальные войны в Украине