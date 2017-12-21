День зимнего солнцестояния. Справка

КИЕВ, 21 дек — РИА Новости Украина. Зимнее солнцестояние в 2017 году случится в четверг, 21 декабря, в 18.28 по Киеву.

Ниже приводится справочная информация.

Солнцестояние – один из двух дней в году, когда высота солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. В году два солнцестояния – зимнее и летнее.

В день зимнего солнцестояния солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом.

В северном полушарии зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря, и тогда наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь. Момент солнцестояния ежегодно сдвигается, так как продолжительность солнечного года не совпадает с календарным временем.

В 2017 году зимнее солнцестояние случится 21 декабря в 19.28 по московскому времени.

Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Южного полюса мира. В Северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в Южном полушарии – лето.

В этот день на широте Москвы Солнце поднимается над горизонтом на высоту менее чем 11 градусов.

В эти декабрьские дни за полярным кругом (66,5 градусов северной широты) наступает полярная ночь, которая не обязательно означает полную темноту в течение всех суток. Главная ее особенность в том, что Солнце не поднимается над горизонтом.

На Северном полюсе Земли не видно не только Солнца, но и сумерек, и местонахождение светила можно узнать лишь по созвездиям. Совершенно другая картина в районе Южного полюса Земли — в Антарктиде в это время день длится круглые сутки.

21 декабря Солнце пересекает 18 часовой меридиан и начинает подниматься вверх по эклиптике, начиная путь к весеннему равноденствию, когда оно пересечет небесный экватор.

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На протяжении тысячелетий день зимнего солнцестояния имел огромное значение для всех народов нашей планеты, которые жили в гармонии с природными циклами и организовывали свою жизнь в соответствии с ними. С самых давних времен люди почитали Солнце, понимая, что от его света и тепла зависит их жизнь на земле. Для них день зимнего солнцестояния олицетворял победу света над тьмой.

Так, в русском фольклоре этому дню посвящена пословица: солнце – на лето, зима – на мороз. Теперь день будет постепенно прибавляться, а ночь — сокращаться. По зимнему солнцестоянию судили о будущем урожае. В старину в этот день замечали: иней на деревьях – к богатому урожаю зерна.

В XVI веке на Руси с днем зимнего солнцестояния был связан интересный обряд. К царю на поклон приходил звонарный староста московского собора, который отвечал за бой часов. Он докладывал, что отныне солнце повернуло на лето, день прибавляется, а ночь сокращается. За эту радостную весть царь жаловал старосту деньгами.

У древних славян в день зимнего солнцестояния праздновался языческий Новый год, он связывался с божеством Колядой. Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше. Ритуальный новогодний пирог – каравай – по форме тоже напоминал солнце.

В Европе в эти дни начинался 12-дневный цикл языческих празднеств, посвященных зимнему солнцестоянию, знаменовавшему начало новой жизни и обновление природы.

В день зимнего солнцестояния в Шотландии был обычай запускать солнечное колесо – "cолнцеворот". Бочку обмазывали горящей смолой и пускали вниз по улице. Колесо – символ солнца, спицы колеса напоминали лучи, вращение спиц при движении делало колесо живым и похожим на светило.

Зимнее солнцестояние раньше всех других сезонов было определено в Китае (в китайском календаре 24 сезона). В древнем Китае считали, что с этого времени поднимается мужская сила природы и начинается новый цикл. День зимнего солнцестояния считался счастливым днем, достойным празднования. В этот день все – от императора до простолюдина – уходили в отпуск. Армия приводилась в состояние ожидания приказов, закрывались пограничные крепости и торговые лавки, люди ходили друг к другу в гости, дарили подарки. Китайцы приносили жертвоприношения богу Неба и предкам, а также ели кашу из фасоли и клейкого риса, чтобы обезопасить себя от злых духов и болезней. До сих пор день зимнего солнцестояния считается одним из традиционных китайских праздников.

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В Индии день зимнего солнцестояния – Санкранти – отмечается в индуистских и сикхских общинах, где в ночь накануне торжества зажигаются костры, жар которых символизирует тепло солнца, начинающего согревать землю после зимних холодов.