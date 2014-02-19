Туроператоры: россияне полностью отказались от турпоездок в Киев

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские туристы отказались от туристических поездок в Киев - спрос на туры в украинскую столицу упал у туроператоров на 100%, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.



"Спрос на туры в Киев упал на 100%, на Украину в целом - в 12-15 раз. В прошлом году в это время в Киев ехало много экскурсионных групп. Сейчас Киев не запрашивает никто, в другие города - Одессу, Трускавец – едут единицы", - сказала она.



По словам Тюриной, у некоторых туроператоров даже отдых в Крыму по акциям раннего бронирования спрашивают меньше, чем годом раньше. "А те компании, у которых Крым продается пока нормально, уже сейчас говорят, что спрос упадет, поскольку никто не повезет детей на отдых в воюющую страну. Странно, что в этой ситуации МИД не выступает с рекомендациями не посещать Украину – эта страна весьма популярна у россиян как туристическое направление", - добавила пресс-секретарь РСТ.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. По последним данным, жертвами беспорядков стали более 25 человек.