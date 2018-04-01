Продана картина с тарелкой и человеком, похожим на Геращенко

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Известный адвокат Андрей Смирнов приобрел картину "Лизоблюдство", на которой мужчина, похожий на депутата Верховной Рады Антона Геращенко, вылизывает пустую тарелку.

"Вложился в современное искусство. Точнее в юмор. Еще точнее, в невымышленных персонажей непридуманных комиксов. Их забудут, а иллюстрации этого комического "прошлого" обязательно подымутся в цене", — написал он на своей странице в Facebook.

В свою очередь "Страна" сообщает, что Смирнов приобрел картину за сумму, эквивалентную 666 американских долларов и внесет ее в декларацию.

Журналист Светлана Крюкова написала в этой же соцсети: "Поздравляю Андрей Смирнов с уникальной покупкой картины из лимидет коллекции "Лизоблюдство" с изображением неизвестного человека. Всего пять работ. Все проданы. Различие в них — элемент натюрморта за трапезой. Через годы коллекция будет стоить миллионы".

В комментариях пользователь с ником Ra La Yan Man написал: "В современных условиях укрывательство подобных шедевров уже на террористическую подрывную антигосударственную деятельность тянет, как ни как подрыв общегосударственных культурных ценностей".

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При этом пользователь Павел Медведев отмечает: "Надо было тарелку желто-синей сделать, так экономически правильнее, либо звездно-полосатой, так идеологически верней:)".

Помимо Андрея Смирнова, еще одну работу купил народный депутат Михаил Добкин. Имена трех других покупателей пока неизвестны.

Ранее в сети появилось видео, на котором Антон Геращенко из "Народного фронта" после трапезы в одном из заведений вылизывает тарелку.