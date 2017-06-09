Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун рассказал о том, какие актеры могли бы в художественном фильме исполнить роль президента России Владимира Путина, сообщает издание New York Post.

"На первый взгляд, Джереми Реннер выглядит немного как он", — отметил Стоун. Он добавил, что Путин "очень умный", и что он не знает, насколько умен Реннер. "(Леонардо) Ди Каприо мог бы выглядеть как (Путин) — и он бы также смог сыграть Ленина", — заявил режиссер.

По данным издания, Стоун не собирается снимать художественный фильм про Путина. "Я не думаю, что у меня хватило бы мужества. Иногда после того, как я посмотрю то, что получилось, я не уверен в том, что еще могу выразить", — заявил он.

С понедельника в США на кабельном канале Showtime выходит документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года.

Стоун отметил, что во время интервью держал Путина в постоянном напряжении своими неожиданными вопросами, интересуясь также тем, насколько крепко российский президент спит.

"Он сказал мне, что спит очень хорошо. Если бы я был на его месте, у меня бы уже был нервный срыв. Видимо, дзюдо помогает", — заявил режиссер изданию.

По словам Стоуна, он был впечатлен отсутствием демонстративности в ходе интервью, он описал российского президента как скромного человека. "Он ездит на своей машине и думает как шахматный игрок", — рассказал он.

"У Путина есть милая дача, — добавил режиссер. — Я не видел яхт или гигантских усадеб".

Также Стоун отметил, что, по его мнению, Путин дал интервью, потому что хочет, чтобы его услышали. "Также я думаю, мои вопросы заставили его напрячься", — сказал он.

Стоун известен как режиссер, снимающий фильмы на острые политические темы, его героями были президенты Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший. Кроме того, его последней работой стал фильм о бывшем агенте спецслужб США Эдварде Сноудене, премьера которого прошла осенью 2016 года.