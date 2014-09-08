Советского актера Донатаса Баниониса похоронят в Вильнюсе

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Народный артист СССР Донатас Банионис, скончавшийся 4 сентября в возрасте 90 лет, будет похоронен в понедельник в Вильнюсе рядом с супругой.

Как ранее сообщил сын Баниониса, актер перенес инсульт и скончался через два дня в больнице.

Проблемы со здоровьем у него начались после того, как он похоронил супругу шесть лет назад. Банионису вшили сердечный стимулятор, затем он прошел длительный курс реабилитации.

Банионис — народный артист СССР (1974), лауреат Всесоюзного кинофестиваля в номинации "Премия за лучшую мужскую роль" (1966), лауреат Государственных премий СССР (1967, 1977). На театральной сцене Банионис сыграл около 100 ролей. Около 80 образов он создал в кино, наиболее известные из которых — Константин Ладейников в "Мертвом сезоне", Крис Кельвин в "Солярисе", Вайткус в "Никто не хотел умирать".

Актер являлся членом фонда Юргиса Балтрушайтиса, цель которого — содействие культурным связям и расширению гуманитарного сотрудничества между Литвой и Россией.